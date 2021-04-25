Політика президента РФ Володимира Путіна спрямована на відновлення Російської імперії. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в ефірі «Польського радіо».

Міністр наголосив, що Польща пильно відстежує за тим, що відбувається на її східному кордоні. Каже, що стягування російських військ тривожить країну.

«Безперечно, політика президента Путіна спрямована на відбудову Російської імперії», – вважає Блащак і нагадує, що нинішня влада РФ охоче посилається на радянські часи.

Він сказав, що усі добре пам'ятають про агресію Росії проти Грузії у 2008 році та України у 2014-му.

Тому згадав слова вже покійного колишнього президента Польщі Леха Качинського, який казав: «спочатку Грузія, потім Україна, потім країни Балтії, потім, можливо, Польща».

Міністр каже, що саме тому Польща намагається сьогодні діяти на випередження, модернізуючи польську армію і збільшуючи її чисельність.

Блащак підкреслив, що за останні сім років ситуація кардинально змінилася: НАТО є більш згуртованим блоком, на сході Альянсу розташовані союзницькі війська.

«В Польщі є американські, британські, румунські і хорватські війська. Польська армія присутня в Латвії, Румунії, три дні тому до Польщі прилетіли американські літаки F-15 та F16», – зазначив глава міноборони.

Нагадаємо, що 21 квітня, Комісія у закордонних справах і ЄС Сенату Польщі ухвалила резолюцію, в якій засудила агресивні дії Росії поблизу кордону з Україною і висловила підтримку Києву.