Владімір Путін та Ільхам Алієв поговорили телефоном 28 грудня

Російський диктатор Владімір Путін зателефонував до президента Азербайджану Ільхама Алієва й попросив вибачення за «трагічний інцидент» із літаком Azerbaijan Airlines, який стався в російському повітряному просторі 25 грудня. Внаслідок авіакатастрофи загинули 38 людей. В опублікованому 28 грудня на сайті Кремля повідомленні росіяни запевняють, що допомагають у розслідуванні трагедії.

«У розмові [Путіна і Алієва] було зазначено, що азербайджанське пасажирське повітряне судно, яке прямувало чітко за розкладом, неодноразово намагалося зайти на посадку в аеропорт міста Грозний. У цей час Грозний, Моздок і Владикавказ атакували українські бойові безпілотні літальні апарати, і російські засоби ППО відбивали ці напади», – повідомив Кремль.

Зазначимо, що Путін не визнав, що літак збили саме російські системи ППО. Він лише вибачився, що це сталося в їхньому повітряному просторі.

Нагадаємо, що літак Embraer авіакомпанії Azerbaijan Airlines 25 грудня прямував із Баку до Грозного. Повітряне судно впало неподалік від міста Актау у Казахстані, загинули 38 людей. Загалом на борту перебували 67 пасажирів та п’ять членів екіпажу.

У Azerbaijan Airlines заявили, що літак зазнав «зовнішнього фізичного і технічного втручання». Авіаперевізник також зупинив польоти до Росії. Такі обмеження діятимуть до кінця розслідування падіння Embraer.

Міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв 27 грудня заявив, що постраждалі пасажири й бортпровідники, які вижили, розповіли про вибухи над Грозним та удари ззовні по літаку. Водночас у росавіації спочатку заявляли, що літак міг зіштовхнутися з птахами.

Зазначимо, що 32-річний пілот Embraer Олександр Кальянінов, який ухвалив рішення про аварійну посадку, 2021 року закінчив льотну академію Кропивницького. У навчальному закладі розповіли, що він «був дуже розумним, ерудованим, вільно розмовляв декількома іноземними мовами».

Додамо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав про спроби Росії сховати сліди збиття азербайджанського літака.