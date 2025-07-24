П’яний 21-річний злодій украв бус і перекинувся на сільській дорозі біля Львова
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У селі на межі Львівської громади нетверезий чоловік викрав чужий мікроавтобус з приватної території, але, втікаючи, не справився з керуванням і перекинувся на узбіччя. Драгер показав, що його стан сп’яніння вдесятеро перевищив норму.
Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львова, ввечері 23 липня інспекторів викликали на ДТП між населеними пунктами Малі Підліски, що належить до Львівської громади, і Вислобоки Жовтанецької ОТГ. Водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням, зʼїхав на узбіччя та перекинувся.
Авто перекинулося у хащах (фото патрульної поліції Львова)
Патрульні помітили у 21-річного водія, мешканця Львівського району, ознаки алкогольного спʼяніння. Драгер показав результат 2,1 проміле алкоголю. На водія оформили протоколи за скоєну ДТП та керування автом у стані спʼяніння, а також винесли постанову за керування транспортним засобом без прав.
«Під час встановлення обставин поліцейські встановили власника автомобіля. Приїхавши на місце події, він заявив про незаконне заволодіння його транспортним засобом з приватної ділянки», – зазначили у патрульній.
Власник авто і викрадач не були знайомі між собою. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка розслідуватиме викрадення авто вже за Кримінальним кодексом.
За статистикою поліції, у червні нетверезі водії вчинили 19 ДТП з потерпілими на Львівщині, в них травмувалася 21 людина і одна загинула. Поліцейські склали 843 протоколи на нетверезих водіїв.