На озері в селі Задорожнє Стрийського району втопився чоловік

У неділю, 27 серпня, у озері Задорожнє втопився 36-річний чоловік. За даними рятувально-водолазної служби Львівської області, чоловік був п’яний та проігнорував заборону запливати за буйки.

Як повідомила Центральна рятувально-водолазна служба Львівської області, у відпочинковому комплексі «Західна пальміра», що на озері в селі Задорожнє Стрийського району, втопився чоловік. Його тіло витягнули з води рятувальники приблизно о 15:00 27 серпня.

Відомо, що 36-річний мешканець Львова відпочивав на озері у нетверезому стані. Він не зважав на неодноразові попередження рятувальників, знехтував правилами поведінки на воді, в нетверезому стані заплив за буйки та потонув.

Нагадаємо, що нещодавно у озері біля Львова втопилась дворічна дівчинка – її матір із друзями пиячили на березі озера, жінка помітила зникнення доньки лише після того, як протверезіла.