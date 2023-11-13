П'яний водій спробував відкупитися від патрульних

У неділю, 12 листопада, у центрі Львова патрульні зупинили за нетверезу їзду 26-річного водія BMW X3. Щоб уникнути відповідальності, львів’янин запропонував поліцейським хабар 1500 грн. Тепер йому загрожує не тільки адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що нетверезого водія на автомобілі BMW X3 зупинили на вул. Дорошенка, отримавши на лінію 102 орієнтування від небайдужих очевидців. Від перевірки на стан сп’яніння водій відмовився та почав просити патрульних не складати матеріали, адже не мав ніколи штрафів і не хоче псувати собі репутацію.

Водій BMW X3 поклав гроші в салон службового авто

За таку послугу 26-річний водій запропонував подяку. Поліцейські попередили його про відповідальність та чоловік її проігнорував. Чоловік сів у службове авто патрульних та залишив там 1500 грн.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала спробу підкупу поліцейських. Окрім відповідальності за нетверезу їзду, водієві загрожує і кримінальна відповідальність.