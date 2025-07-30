ДТП сталася в селі Лозова в жотвні 2024 року

Тернопільський міськрайонний суд ув’язнив на вісім років жителя Тернополя Давида Скакуна за скоєння смертельної ДТП на підпитку у селі поблизу Тернополя.

Смертельна аварія сталася в селі Лозова увечері 13 жовтня 2024 року. На вулиці Грушевського водій легкового авто Dacia Logan врізався в електричний стовп. На момент аварії в середині салону перебували ще двоє пасажирів. Один з пасажирів загинув, а водій та ще один пасажир отримали важкі травми.

«Внаслідок ДТП пасажир автомобіля Dacia Logan отримав поєднану травму грудей та живота з численними переломами кісток скелета та ушкодженнями внутрішніх органів, що призвело до масивної кровотечі та смерті. Інший пасажир отримав важкі тілесні ушкодження», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 28 липня.

Слідчі встановили, що під час руху водій значно перевищив дозволену швидкість, а також через те, що був п’яний, не впорався з керуванням і з’їхав з дороги і в’їхав у паркан. В Тернопільській обласній клінічній лікарні, куди доправили його та постраждалого пасажира, медики зафіксували в крові водія алкоголь в концентрації – 3,14 проміле.

В суді обвинувачений Давид Скакун визнав вину і повідомив, що 13 жовтня 2024 року він приїхав у с. Шляхтинці разом із своєю дівчиною, щоб відпочити на місцевому стадіоні. Там вони випивали спиртне. Через якийсь час до них під’їхав знайомий і вони всі разом вирушили до будинку друга, де продовжувати відпочивати. Потім він і ще двоє знайомих поїхали на автомобілі Dacia Logan в Лозову. Давид Скакун зазначив, що не пам’ятає мети поїздки і звідки в нього взялися ключі від авто. Також він не зміг пригадати, як відбулася ДТП. З його слів втрата пам’яті у нього сталась через те, що в аварії він отримав сильну травму і довго лікувався.

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним обвинуваченого і призначив йому вісім років позбавлення волі з конфіскацією водійського посвідчення на 10 років. Окрім того, Давид Скакун повинен виплатити 500 тис. грн моральної шкоди дружині загиблого знайомого. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.