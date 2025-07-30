За смертельну ДТП напідпитку тернополянин отримав вісім років в'язниці
Також обвинувачений має виплатити 500 тис. грн дружині загиблого пасажира
Тернопільський міськрайонний суд ув’язнив на вісім років жителя Тернополя Давида Скакуна за скоєння смертельної ДТП на підпитку у селі поблизу Тернополя.
Смертельна аварія сталася в селі Лозова увечері 13 жовтня 2024 року. На вулиці Грушевського водій легкового авто Dacia Logan врізався в електричний стовп. На момент аварії в середині салону перебували ще двоє пасажирів. Один з пасажирів загинув, а водій та ще один пасажир отримали важкі травми.
«Внаслідок ДТП пасажир автомобіля Dacia Logan отримав поєднану травму грудей та живота з численними переломами кісток скелета та ушкодженнями внутрішніх органів, що призвело до масивної кровотечі та смерті. Інший пасажир отримав важкі тілесні ушкодження», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 28 липня.
Слідчі встановили, що під час руху водій значно перевищив дозволену швидкість, а також через те, що був п’яний, не впорався з керуванням і з’їхав з дороги і в’їхав у паркан. В Тернопільській обласній клінічній лікарні, куди доправили його та постраждалого пасажира, медики зафіксували в крові водія алкоголь в концентрації – 3,14 проміле.
В суді обвинувачений Давид Скакун визнав вину і повідомив, що 13 жовтня 2024 року він приїхав у с. Шляхтинці разом із своєю дівчиною, щоб відпочити на місцевому стадіоні. Там вони випивали спиртне. Через якийсь час до них під’їхав знайомий і вони всі разом вирушили до будинку друга, де продовжувати відпочивати. Потім він і ще двоє знайомих поїхали на автомобілі Dacia Logan в Лозову. Давид Скакун зазначив, що не пам’ятає мети поїздки і звідки в нього взялися ключі від авто. Також він не зміг пригадати, як відбулася ДТП. З його слів втрата пам’яті у нього сталась через те, що в аварії він отримав сильну травму і довго лікувався.
Тернопільський міськрайонний суд визнав винним обвинуваченого і призначив йому вісім років позбавлення волі з конфіскацією водійського посвідчення на 10 років. Окрім того, Давид Скакун повинен виплатити 500 тис. грн моральної шкоди дружині загиблого знайомого. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.