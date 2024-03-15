Допомогти шкірі бути здоровою і пружною можна і без дорогих косметичних процедур

Чимало жінок використовують різноманітні способи, аби виглядати молодшими. Та щоб повернути шкірі здоровий, сяючий вигляд, зробити її підтягнутою та пружною, не обов'язково вдаватися до дорогих косметичних процедур чи пластичних операцій. На думку експертів зі здоров’я шкіри, дерматологів і лікарів, пише She Finds, досить додати в щоденний раціон напої, які містять колаген. Вони допоможуть шкірі стати здоровішою та молодшою і жінки матимуть сяючий і свіжий вигляд.

П’ять напоїв, які містять колаген

1. Кістковий бульйон. У ньому багато вітамінів і мінералів, окрім того, він має два ключові компоненти, необхідні для підтримки здоров’я шкіри та довголіття: колаген і гіалуронову кислоту. «Хоча колаген розщеплюється на складові амінокислоти під час травлення, він знову збирається організмом і використовується для шкіри, волосся, нігтів, для міцних кровоносних судин тощо», – каже експерт із охорони здоров’я Кріс Мірабіле.

За його словами, гіалуронова кислота (ГК) лише помірно ефективна при місцевому застосуванні. Вживання гіалуронової кислоти може зволожити шкіру зсередини та зовні та покращити здоров’я суглобів. Маловідомим фактом про ГК є те, що вона також містить ацетилглюкозамін, речовину, яка збільшує тривалість життя в багатьох організмах.

2. Чорничний смузі. З віком неможливо повністю запобігти утворенню зморшок, тож аби зберегти якомога довше молодість шкіри, слід вживати багаті поживними речовинами ягоди та фрукти. І до таких ягід належить чорниця, яка допоможе підтримувати синтезу колагену та містить корисні антиоксиданти.

Доктор медичних наук Еммануель Лукас каже, що чорниця насичена антиоксидантами, які допомагають захистити шкіру від щоденних впливів навколишнього середовища та внутрішніх факторів. Крім того, вона багата вітамінами А і С, а останній бореться з розпадом колагену, і вона має протизапальні властивості.

«Запалення є загальним знаменником для багатьох захворювань шкіри, включаючи фотостаріння, екзему, вугрі та розацеа, і це лише деякі з них»,– каже Еммануель Лукас. Тож додавання чорниці до ранкового смузі є чудовим способом підвищити вироблення колагену.

3. Гранатовий сік. Багатьом знайомий вислів: «Ви те, що ви їсте і п’єте». «Коли мова заходить про те, наскільки швидко старіє ваша шкіра, це особливо вірно», – каже клінічна дерматологиня докторка Енріцци П.Фактор. І додає, що гранати та гранатовий сік мають високі протизапальні або антиоксидантні властивості, які поліпшують еластичність шкіри та захищають її від пошкодження та передчасного старіння. Гранати, багаті на необхідні мінерали, можуть посилити вироблення колагену та еластину в шкірі.

Збільшення вітаміну С у раціоні через гранати та сік може бути ефективним у запобіганні появі зморшок, вважає дерматологиня. Вона підкреслює, що споживання цієї поживної речовини, а також вживання достатньої кількомті води, захист шкіри від сонця, відмова від куріння та контроль стресу відіграють ключову роль для збереження шкіри здоровою та молодою.

4. Апельсиновий сік. Дерматолог доктор Араш Ахаван каже, що вітаміну С, який міститься в апельсиновому соці, сприяє синтезу колагену. Тож включення цього соку до раціону може підвищити еластичність шкіри та сприяти більш молодому вигляду.

«Цитрусові, такі як апельсини, є чудовим джерелом вітаміну С, який відіграє вирішальну роль у синтезі колагену, оскільки допомагає перетворювати амінокислоти на колаген», – каже дерматолог.

5. Вода та колагеновий порошок. Коли жінки думають про найкращі щоденні напої, які сприяють більш сяючому кольору шкіри, на думку прихододять смузі, соки чи більш складні напої. Вони, безперечно, корисні для здоров’я та кольору обличчя. Утім, дерматологиня Дебра Джаліман рекомендує простіший варіант.

«Оскільки наше тіло складається здебільшого з води, має сенс часто регідратувати та поповнювати рівень рідини», — каже вона, додаючи, що «вживання великої кількості води допомагає зволожити шкіру зсередини та покращує еластичність шкіри і пружність». З огляду на це Дебра Джаліман пропонує щодня додавати порошок колагену в склянку води, це збільшить кровообіг у шкірі та тілі.

Споживання колагену допоможе підвищити еластичність шкіри та сприяти процесу відновлення шкіри у вашому тілі, підсумовує вона, і спонукати тіло виробляти новий колаген.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.