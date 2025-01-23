Дітей забрали до обласної дитячої лікарні

У Тернополі патрульні поліцейські спільно з службою у справах дітей виявили в посадці на околиці міста п’ятьох малолітніх дітей, які разом з мамою проживали в самотужки змайстрованих наметах. Багатодітна сім’я спала на вживаних матрацах, які постелили просто на землю. Наразі дітей вилучили, а правоохоронці встановлюють, звідки сім’я приїхала в місто і як опинилася на вулиці.

Про випадок з багатодітної родиною, яка просто неба живе взимку в лісі, написала начальниця відділу звʼязків із громадськістю патрульної поліції Тернопільщини Олеся М’ялковська. Поліцейських викликали тернополяни, які проживають поруч з невеличкою лісопосадкою.

«Приїхавши на місце та з труднощами надибавши халабуди, які були збиті цвяхами з палок і обтягнуті аграрною плівкою, побачене ще більше шокувало... Ранок, а сім'я з 5 дітьми віком від 4 до 9 років, спали просто на землі, постеливши засмальцований матрац поверх такого ж брудного коврика. А апогеєм цього всього було ходіння босими ногами, без будь-якого взуття чи шкарпеток», – зазначила поліцейська.

За словами поліцейської, мати не змогла пояснити, чому вони проживають в таких обставинах. Однак надала документи, які посвідчують, що саме вона є матір’ю цих неповнолітніх. Поліцейські також викликали на місце працівників управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міськради та бригади лікарів з Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.

За інформацією ZAXID.NET, дітей забрали і відвезли в обласну лікарню. Там їх помили, перевдягнули в чистий одяг, а також розпочали відповідне лікування, адже за той час, що вони провели на вулиці, встигли підхопити вірусні інфекції. Наразі до з’ясування всіх обставин неповнолітні тимчасово перебуватимуть в медзакладі. Пізніше відповідні служби вирішать, в який заклад їх перевести дітей.