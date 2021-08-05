Усі переможці є учнями та випускниками Львівського фізико-математичного ліцею

П'ятеро учнів Львівського фізико-математичного ліцею при ЛНУ імені Івана Франка стали призерами міжнародних учнівських олімпіад. Львівські одинадцятикласники вибороли срібні та бронзові нагороди з хімії, фізики та астрономії.

Як розповіли ZAXID.NET в департаменті освіти і науки ЛОДА, учень Юрій Окис здобув бронзову медаль на міжнародній олімпіаді з хімії, яку влітку цього року дистанційно проводила Японія. До олімпіади школяра готувала викладач Лілія Олексин. Загалом команда України виборола одну срібну, дві бронзові медалі.

Ліцеїст Макар Кузнєцов здобув срібло, а Володимир Кузьма бронзу на міжнародній олімпіаді з фізики, яку дистанційно проводила Литва. Їх готував викладач Микола Петрунів. Загалом на цій олімпіаді команда України виборола одну золоту, одну срібну та три бронзові медалі.

Ще двоє учнів ліцею вибороли призові місця на міжнародній олімпіаді з астрономії, яка теж проводилася дистанційно восени минулого року. Срібні медалі отримали Святослав Лушней та Ірина Гонцовська. Їх навчав викладач Ігор Теличин.

Директор Львівського фізико-математичного ліцею Мар’ян Добосевич розповів ZAXID.NET, що через пандемію міжнародні олімпіади проводилися дистанційно. Підготовка учнів до олімпіад теж відбувалася в онлайн режимі. Попри це, вдалося досягнути хороших результатів. Через пандемію та вимушене дистанційне проведення олімпіад призупинено можливість нарахування додаткових балів для переможців при вступі до вишів. Водночас призери отримають нагороди від міської та обласної влади.