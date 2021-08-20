В аварії постраждали водій та четверо пасажирів Chevrolet Cruze

У п’ятницю, 20 серпня, на трасі Київ-Чоп біля міста Винники сталася ДТП за участю трьох автомобілів, у якій постраждали п’ятеро людей.

У поліції Львівщини розповіли, що аварія сталася близько 11:00 неподалік міста Винники. Зіткнулись вантажівка «ГАЗель», якою керував 35-річний львів’янин, легковик Chevrolet Cruze, за кермом якого була 45-річна жителька Золочева, та Skoda Octavia, якою керував 23-річний львів’янин.

На трасі біля Винників зіткнулися «ГАЗель», Chevrolet Cruze та Skoda Octavia

Унаслідок аварії постраждали п’ятеро людей – водій Chevrolet Cruze та четверо пасажирів цього авто – троє дорослих, віком 31, 38 та 53 роки, та восьмирічна дівчинка. Їх госпіталізували, зараз медики уточнюють їх діагнози.

У Львівському обласному центрі екстреної медицини та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що чотирьох постраждалих дорослих госпіталізували з забоями у 8-міську лікарню Львова. Восьмирічну дитину з закритою черепно-мозковою травмою доправили у міську дитячу лікарню Львова.

Усі обставини аварії з’ясовують правоохоронці.