Літак Cessna під час заходу на посадку через погані погодні умови впав в ангар

П'ятеро людей загинули і щонайменше 10 отримали поранення внаслідок падіння невеликого пасажирського літака Cessna на ангар аеропорту Хрчинно Мазовецького воєводства на північ від Варшави, у якому перебували люди. Про інцидент повідомила Державна комісія з розслідування авіаційних подій ввечері у понеділок, 17 липня.

Як повідомляється, літак Cessna під час заходу на посадку через погані погодні умови впав в ангар, де знаходилися перехожі, які сховалися від дощу.

Державна пожежна служба повідомила, що пілот загинув, а двох людей розшукують. Ймовірно, вони знаходяться під конструкцією ангара.

Пізніше пожежна служба повідомила, що кількість загиблих зросла до п'яти. Крім того, 10 людей отримали поранення. Як інформує портал RadioZET.plз посиланням на речницю старшого відділу коменданту ДФС Мазовецького воєводства, рятувальна операція ще триває.

На місце прибули 16 одиниць пожежної бригади, карети швидкої допомоги, медична група рятувально-пожежної частини № 8 у Варшаві та вертольоти ЛНР з Варшави, Плоцька, Соколува-Подляського та Ольштина.

Літак Cessna 208, який зазнав катастрофи, використовується, в тому числі для стрибків з парашутом.