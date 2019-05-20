Рада безпеки ООН не підтримала вимогу Росії обговорити український мовний закон

Засідання було скасоване за відсутністю рішення про ухвалення процедури

У понеділок, 20 травня, члени Ради Безпеки ООН проголосували проти проведення засідання, ініційованого делегацією РФ щодо українського мовного закону. Відповідне процедурне рішення було ухвалене на самому початку засідання, повідомляє «Укрінформ».

«Ми протестуємо проти проведення цього засідання та закликаємо інших членів проголосувати проти ухвалення його порядку денного», - заявив постійний представник Франції при ООН Франсуа Делатр.

Делатр пояснив, що ухвалений 25 квітня закон не може ставитися на один рівень з важкою гуманітарною ситуацією на Донбасі. Він вважає, що Росія спеціально ініціювала його у день інавгурації нового президента Володимира Зеленського, аби використати Раду Безпеки для своїх цілей.

Його слова підтримали представник Німеччини при ООН Крістоф Хойзген, заступник постпреда США Джонатан Коен та постпред Польщі при ООН.

Представник Росії Василій Небензя не погодився з колегами за столом та переконував, що український закон про мову пов’язаний з Мінськими домовленостями.

На голосування було поставлене процедурне питання щодо проведення засідання, і проти його ухвалення проголосували 6 держав-членів, за - 5, а ще 4 - утрималися. Засідання було скасоване за відсутністю рішення про ухвалення процедури.

Як інформував ZAXID.NET, 25 квітня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної.

Своєю чергою, російська делегація звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання що українського Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Українські дипломати назвали такий крок намаганням Росії перетворити Раду Безпеки ООН на «вечірнє шоу», адже ця структура покликана обговорювати питання міжнародного миру та безпеки, до чого український закон про мову не має жодного стосунку.

До слова, закон передбачає, що українською мовою має володіти кожен громадянин України, а також усі претенденти на українське громадянство. Водночас дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

Українською мовою мають розмовляти усі високопосадовці та керівники силових структур. Також українська обов'язкова для депутатів усіх рівнів, суддів, адвокатів, керівників вищих навчальних закладів, медичних працівників тощо. Відповідно до закону, українською мовою мають проводитись усі засідання, зустрічі тощо у владних органах та установах – як центральних, так і регіональних.