Радбез ООН збереться через український закон про мову на вимогу РФ

Рада Безпеки ООН увечері 20 травня збереться на засідання, присвячене українському закону про мову. Його ініціювала Російська Федерація. Про це повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко у Facebook.

Засідання відбудеться о 22:00 за київським часом. Російська делегація звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання що українського Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Українські дипломати назвали такий крок намаганням Росії перетворити Раду Безпеки ООН на «вечірнє шоу», адже ця структура покликана обговорювати питання міжнародного миру та безпеки, до чого український закон про мову не має жодного стосунку.

Закон передбачає, що українською мовою має володіти кожен громадянин України, а також усі претенденти на українське громадянство. Водночас дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

Українською мовою мають розмовляти усі високопосадовці та керівники силових структур. Також українська обов'язкова для депутатів усіх рівнів, суддів, адвокатів, керівників вищих навчальних закладів, медичних працівників тощо.

Відповідно до закону, українською мовою мають проводитись усі засідання, зустрічі тощо у владних органах та установах – як центральних, так і регіональних.

Українську мають використовувати також у сфері обслуговування та охорони здоров’я, а також у підписах та маркуванні товарів і послуг. При цьому закон передбачає, що у сферах обслуговування та охорони здоров’я допускається використання іншої мови за бажанням клієнта чи пацієнта.

Комп’ютерні програми повинні будуть мати інтерфейс державною мовою, або англійською чи мовами країн Євросоюзу. Сайти типово спочатку повинні будуть завантажуватися українською, але можуть мати також інші версії. Пресу можна буде видавати у кількох мовних версіях, одна з яких має бути українською.

Документ також передбачає введення адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері застосування державної мови. Крім того, він передбачає також кримінальну відповідальність «за публічне приниження і зневагу до державної мови». Вона буде аналогічною тій, яка передбачена за публічну наругу над державним прапором, гербом та гімном. Нагадаємо, таке порушення зараз карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.