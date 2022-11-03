Проект російської резолюції підтримали лише Росія і Китай

Рада Безпеки ООН у середу, 2 листопада, переважною більшістю голосів відхилила спробу Росії створити комісію для розслідування її необґрунтованих заяв про те, що Україна та США здійснюють «військово-біологічну» діяльність, яка порушує конвенцію про заборону використання біологічної зброї. Про це повідомляє The Washington Post.

Під час голосування за резолюцію Росія отримала підтримку лише від Китаю, при цьому США, Великобританія та Франція проголосували «проти», а 10 інших країн Ради утрималися. Резолюцію не ухвалили, оскільки вона не набрала мінімум дев’яти голосів «за», необхідних для ухвалення.

Заступник посла Росії Дмітрій Полянський заявив після голосування, що його уряд «дуже розчарований» тим, що Рада не відповіла позитивно на його прохання створити комісію. Він у традиційній для російської пропаганди манері заявив, що «західні країни всіляко демонстрували, що на них закон не поширюється».

Водночас представниця США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що пропонована резолюція «заснована на дезінформації, нечесності, недобросовісності та повній відсутності поваги до цього органу».

«Це віха для російського обману та брехні. І світ це бачить», – заявила Томас-Грінфілд.

Голосування показало скептицизм Ради щодо дій Росії після її вторгнення в Україну 24 лютого, зазначає видання. Минулого тижня Росія розповсюдила в Радбезі 310-сторінковий документ, у якому стверджувалося, що ця «біологічна діяльність» відбувається в Україні за підтримки Міністерства оборони США.

Ще в березні у Радбезі ООН звинуватили Росію у брехні щодо розробки біологічної зброї в Україні. Тоді також Росія ініціювала засідання Ради безпеки ООН, щоб обговорити начебто «військово-біологічну діяльність» США в Україні.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що звинувачення з боку РФ у тому, що Україна начебто розробляє біологічну зброю або готує хімічну атаку можуть свідчити про подальші плани російського командування.