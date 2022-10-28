Барбара Вудворд запитала: «Скільки ми ще будемо терпіти ці нісенітниці?»

Великій Британії не подобається терпіти нісенітниці й теорії змови Росії, якими вона намагається засмітити порядок денний Ради Безпеки ООН. Про це заявила британська представниця в ООН Барбара Вудворд на ініційованому Росією засіданні Ради Безпеки ООН щодо нібито розробки біологічної зброї в Україні, пише LIGA.net..

Вона нагадала, що Росія порушила міжнародне право, коли вторглася в Україну 24 лютого. Цей напад засудили більшість членів ООН.

«З того часу РФ неодноразово поширювала дезінформацію, включно з дикими заявами про "брудні бомби", хімічну зброю та агресивні біологічні дослідження. Скільки ще нам доведеться терпіти цІ нісенітниці?» – сказала представниця Великої Британії.

Звинувачення Росії були розглянуті минулого місяця за процедурами конвенції про біологічну та токсичнну зброю, зазначила Вудворд. Але Росія не надала нічого, крім спотворених публічних документів та вставлених картинок із Вікіпедії.

За її словами, реакція держав-учасниць конвенції була чіткою – Росія має припинити свою агресію та дезінформацію проти України, Москва має припинити демонізацію мирного та законного науково-технічного співробітництва.

«Зараз цей процес завершився. Претензії Росії були вислухані, розглянуті та відхилені... Рада є серйозним органом і ризикує бути зганьбленою діями Росії... Є багато питань, які вимагають нашої уваги, але Росія засмічує порядок денний теоріями змови», – сказала вона.

За її словами, замість спроб очорнити Україну, РФ має зосередитись на власних зобов'язаннях, включно зі Статутом ООН, та закінчити цю війну.

Нагадаємо, Росія тричі за два дні скликала засідання Ради Безпеки ООН через нібито підготовку Україною «брудної бомби». Однак ці засідання закінчилися нічим.

Україна попередила ООН, що така діяльність Росії може свідчити про її намір застосувати біологічну зброю.