Рада безпеки ООН провела засідання 27 жовтня 2022 у Нью-Йорку

Росія вимагає засідань Радбезу ООН з метою поширювати свою пропаганду та дезінформацію, а також готує провокації із застосуванням біологічних речовин. Про це на останньому з таких засідань сказала заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин.

Упродовж двох останніх днів Росія зажадала скликання трьох засідань Ради Безпеки з єдиною метою – поширювати свою пропаганду та дезінформацію, що є свідомим зловживанням відповідальністю Радбезу щодо підтримання міжнародного миру та безпеки, сказала Гайовишин, яку процитував «Укрінформ».

Вона наголосила, що «Україна ніколи й ніде не розробляла, не виробляла спільно з будь-ким і не зберігала біологічну чи хімічну зброю». За її словами, Україна готова до прийому групи міжнародних незалежних експертів для забезпечення прозорості діяльності лабораторій громадського здоров'я після того, як Росія припинить повномасштабну агресивну війну й виведе своїх військових.

Поширюючи брехню, Російська Федерація закладає підґрунтя для подальших провокацій із застосуванням біологічних речовин, сказала вона.

«Це загроза, до якої варто ставитися серйозно. Україна звертається до міжнародного співтовариства з проханням виявляти максимальну пильність і чинити тиск на Росію з метою недопущення реалізації її підступних планів із застосуванням біологічної зброї», – додала заступниця постійного представника України в ООН.

Раніше Росія надіслала до Радбезу «проєкт резолюції» про створення комісії для розслідування «діяльності біолабораторій США в Україні», а також «скаргу» щодо їхньої діяльності. У четвер, 27 жовтня, члени Радбезу в закритому режимі провели консультації на вимогу Росії щодо нібито підготовки «брудної бомби» в Україні.