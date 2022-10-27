«Брудна бомба» – таке словосполучення цього тижня можна було зустріти на передовицях світових видань. Політики, експерти, блогери, публіцисти висловлювали стурбованість можливим застосуванням такого виду зброї. А запустив цю тему у глобальний інформаційний простір міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Місяцями міністри оборони західних країн не могли додзвонитися до Шойгу, щоб поспілкуватися з ним, запитати, що це Росія витворяє в Україні, спробувати вгамувати, урезонити, схилити до перемовин. Усе марно, телефон глави російського військового відомства не реагував. Аж ось він сам почав гарячково обдзвонювати колег із натовських держав: Франції, Великої Британії, Туреччини та США. Згодом аналогічні дзвінки з Москви полинули до Пекіна та Нью-Делі.

З кожним із колег Шойгу обговорював ситуацію в Україні, яка, за твердженням росіянина, «має стійку тенденцію до подальшої неконтрольованої ескалації». Особливо його турбувала «можливість провокацій з боку України зі застосуванням "брудної бомби"». Проте жодних доказів такої небезпеки Шойгу не навів.

Незадовго до цього російське державне інформаційне агентство «РИА Новости» повідомило, що «київський режим готує провокацію з "брудною бомбою"» в Україні. Агентство нібито покликалося на «джерела, що заслуговують на довіру, в різних країнах», зокрема в Україні. За його твердженням, провокацію нібито готують для того, щоб звинуватити Росію в застосуванні зброї масового знищення і «тим самим запустити у світі потужну антиросійську кампанію, спрямовану на підрив довіри до Москви».

Зрозуміло, що на Заході не повірили жодному слову Шойгу. Майже зразу ж після згаданих телефонних перемовин міністри оборони Франції, Великої Британії та США оприлюднили спільну заяву, в якій назвали явною інсинуацією твердження Шойгу, що нібито Україна готується підірвати «брудну бомбу». «Наші країни чітко дали зрозуміти, що ми всі відкидаємо відверто хибні твердження Росії про те, що Україна нібито готується застосувати "брудну бомбу" на власній території. Світову громадськість не введуть в оману будь-які спроби використання цього звинувачення як приводу для ескалації», – йдеться в заяві.

Проте «бруднобомбова» істерія в Росії не спадала. Київ, намагаючись зняти напругу, запросив до себе експертів МАГАТЕ, аби ті провели своє розслідування щодо можливостей створення тут вказаної зброї. «На відміну від Росії Україна була й залишається прозорою. Нам немає чого приховувати», – заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Попри всю недолугість російських закидів Україні щодо підготовки використання «брудної бомби», Кремль ніяк не вгамується. І от Міністерство закордонних справ Росії репрезентувало в себе у твіттері новий «доказ». А саме фотографію, яка нібито засвідчує процес створення бомби Україною. На знимці видно пакети з незрозумілим вмістом, позначені знаком радіоактивної небезпеки, і підпис англійською: «Materials used: Uranium-235? Plutonium-239» («використані матеріали: уран-235, плутоній-239»).

Фальшивка дуже швидко була викрита: з’ясувалося, що насправді ці фото було зроблено у Словенії 2010 року. Словенський уряд пояснив, що на знимках, зроблених тамтешнім Агентством з ядерних відходів (ARAO), показані детектори диму, які «містять джерела радіації, але жодного з радіоактивних матеріалів, перерахованих у таблиці, яка розміщена під фото». У коментарі уряду Словенії зазначено, що МЗС Росії використало фотографію без відома ARAO.

Виникає природне запитання: навіщо Росії робити цей недолугий інформаційний вкид? На думку експертів, це російська ІПСО, спрямована на реалізацію зразу кількох цілей. По-перше, відвернути увагу преси й суспільств (і російського, і західного) від успіхів, яких досягають Збройні сили України в контрнаступальній операції. Також намагання заступити новою інформацією тему воєнних злочинів росіян. Доказів про звірства окупаційних військ виявляється чимраз більше в міру деокупації чергових українських територій.

По-друге, заяви про «брудну бомбу» – це чергова страшилка для Заходу, який так боїться переростання російсько-української війни у глобальне ядерне протистояння. Цим залякуванням Кремль намагається підточити волю західних суспільств до спротиву, до підтримки України. За задумкою російських пропагандистів, перелякані мешканці Європи та США мали б тиснути на свої уряди, щоб ті своєю чергою тиснули на Київ, змушуючи його до перемовин з Москвою на її умовах.

Військовий аналітик, офіцер Армії оборони Ізраїлю Іґаль Левін резонно зауважив із цього приводу: «Заяви про використання ядерної зброї чи “брудної бомби” – не більше, ніж інформаційний шум, який навмисно розганяють, щоб світ займався чим завгодно, а не допомогою Україні. Головна мета – налякати світову спільноту».

Якщо ж намір Кремля був налякати ще й українців, то він цілковито провалився. Нашою реакцією на їхнє ІПСО був лише сміх та нові мемчики на кшталт: «Заяви про те, що в українців бомба брудна – просто жахлива та образлива! Бомба в українців чиста, охайна та доглянута, як садок вишневий коло хати».

Може бути ще й третя, найнебезпечніша причина розганяти цей фейк: Росія намагається апріорі спихнути на Україну власне використання «брудної бомби», а то й повноцінної ядерної зброї. Але вже всім зрозуміло, що цей відволікаючий інформаційний маневр Кремля провалився. Жодна тверезомисляча людина не повірить, що політичному чи військовому керівництву України спаде на думку ідея радіоактивно заражати власну територію. Нам якось і жахливого чорнобильського досвіду більш ніж занадто.

«Якщо хто й здатен застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи, то це лишень один суб’єкт. Якщо Росія розповідає, що нібито Україна щось готує, це значить одне: Росія все це давно підготувала», – прокоментував цей російський вкид президент України Володимир Зеленський. Сподіваємося, що в росіян вистачить не стільки глузду, скільки інстинкту самозбереження, щоб відмовитися від цього плану, якщо намір був саме таким.