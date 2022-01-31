Рада Безпеки ООН буде чинити сильний тиск на Росію, щоб запобігти нарощуванню російських військ на кордоні з Україною. Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, цитує The Associated Press.

Чиновниця уточнила, що Рада Безпеки готова до тиску на Росію, оскільки дійсно побоюється її вторгнення в Україну.

«Голоси США і союзників в ООН будуть єдині в закликах росіян дати пояснення. Ми готові вислухати їх росіян, але не будемо відволікатися на їхню пропаганду», – переконує Лінда Томас-Грінфілд.

Нагадємо, що Сполучені Штати скликали на 31 січня засідання Ради Безпеки ООН з приводу загрозливої поведінки Росії та нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі.

У заяві США йдеться про те, що Рада Безпеки ООН є «вирішальним місцем для дипломатії, саме тому тривають дипломатичні зусилля для деескалації напруженості перед обличчям цієї серйозної загрози європейському та глобальному миру та безпеці».