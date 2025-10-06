Вживання овочів та фруктів допомагає знизити ризик виникнення раку грудної залози

Приблизно три з 10 випадків раку грудної залози можуть бути повʼязані з факторами ризику, які можна змінити, наприклад, здорове харчування та регулярні фізичні навантаження. Жодна група харчових продуктів не забезпечить 100% захисту від раку, але невеликі зміни в раціоні допоможуть знизити ризик та загалом поліпшити здоров’я, каже професор, гастроентеролог-дієтолог Олег Швець, і радить, що саме слід змінити у харчуванні, щоб знизити ризик виникнення цього захворювання.

Які продукти підвищують ризик виникнення раку грудної залози?

За словами професора, дієти, що базуються на різноманітних фруктах і овочах, цільнозернових продуктах, бобових, рибі або птиці та меншій кількості червоного і переробленого мʼяса, повʼязані з меншим ризиком розвитку раку грудної залози. І це підтверджено дослідженнями, проведеними у 2018 і 2021 роках. А ось вживання ультраоблених продуктів збільшує ризик розвитку раку грудної залози, оскільки вони містять нездорові жири.

«Перероблені мʼясні продукти, такі як ковбаси, бекон і хот-доги, класифікуються як «універсальні» канцерогени для людини. Червоне мʼясо, як яловичина, баранина і свинина, класифікується як ймовірний канцероген. Тому їх споживання варто мінімізувати», – радить лікар.

Ще одним продуктом, який, як вважається, сприяє зниженню ризику розвитку раку грудної залози, є соя. Декілька досліджень, проведених серед жінок, що проживають в азійських країнах, вказують на звʼязок між високим споживанням сої та зниженням ризику розвитку раку грудної залози. Однак цей звʼязок не був чітко виявлений в дослідженнях, проведених серед жінок в західних країнах.

Які напої підвищують ризик розвитку раку грудної залози?

Солодкі напої. Регулярне вживання солодких напоїв може призвести до збільшення ваги. Надмірна вага повʼязана з підвищеним ризиком розвитку раку грудної залози, особливо якщо набір ваги відбувається після менопаузи.

Алкоголь. Вживання алкоголю чітко повʼязане з підвищеним ризиком розвитку раку грудної залози. Ризик зростає зі збільшенням кількості спожитого алкоголю. Жінки, які вживають один алкогольний напій на день, мають невелике (приблизно від 7% до 10%) підвищення ризику порівняно з тими, хто не вживає алкоголь. Жінки, які вживають 2-3 напої на день, мають приблизно на 20% вищий ризик.

Три кроки, які допоможуть знизити ризик

Їжте більше фруктів, ягід, овочів та зелені. Рекомендується щоденно вживати щонайменше 2,5-3 порції овочів та 1,5-2 порції фруктів та ягід. Уникайте червоного мʼяса та мʼясних продуктів. Замість них як джерело білка можна вибирати такі продукти, як риба, птиця та бобові. Якщо вживаєте червоне мʼясо або мʼясні продукти, їжте їх невеликими порціями. Не вживайте алкоголь. Алкоголь підвищує ризик розвитку раку грудної залози. Регулярне вживання навіть невеликих кількостей алкоголю повʼязують із підвищенням ризику.

Крім того, фахівці рекомендують підтримувати здорову вагу протягом усього життя та уникати надмірного набору ваги, збалансовуючи споживання їжі та напоїв з фізичною активністю.