На світ з'явилася красуня-донечка

Спеціалісти Львівського онкоцентру допомогли 27-річній львів’янці побороти рак шийки матки. Вони обрали лікування, яке дозволяло врятувати життя і максимально зберегти репродуктивну функцію. Після лікування жінка завагітніла природним шляхом і народила здорову дівчинку.

Пацієнтка розповіла лікарям, що щороку проходила огляди у лікарів. Та з початком війни вона пропустила плановий візит до гінеколога. Тож коли прийшла, діагноз шокував: у неї виявили пухлину шийки матки. А вони з чоловіком планували стати батьками.

Молоду жінку скерували до Львівського онкоцентру, де їй провели детальні обстеження та підтвердили наявність пухлини. Лікарі обрали лікування, яке дозволяло максимально зберегти репродуктивну функцію. Пацієнтка пройшла два цикли хіміотерапії, які значно зменшили пухлину, а потім перенесла органозберігаючу операцію: лікарі видалили лише шийку матки з тазовими лімфатичними вузлами, зберігши тіло матки, маткові труби та яєчники, а також провели спеціальний захист яєчників, повідомили у медзакладі.

«Збереження репродуктивної функції при таких діагнозах – завжди виклик. Пацієнтка отримала лікування, яке дозволило поєднати ефективне лікування та органозберігаючий підхід. Та після цього шанс завагітніти природним шляхом був дуже малий, і те, що це сталося, можна назвати справжнім дивом», – каже лікарка гінекологічного відділення №2 онкоцентру Ірина Єжова.

Попри прогнози, жінка завагітніла природним шляхом, без допомоги репродуктологів. Під час вагітності за пацієнткою спостерігала команда лікарів Львівського обласного перинатального центру. Саме там і зʼявилася на світ маленька львівʼянка.

Ця історія, кажуть в онкоцентрі, ще раз доводить, наскільки важливі регулярні огляди та профілактичні обстеження. Рання діагностика дає шанс не тільки на ефективне лікування, а й шанс на майбутнє.