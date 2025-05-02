Головний аутсайдер чемпіонату України має чи не останній шанс, аби залишитись в еліті

У суботу, 3 травня, донецький «Шахтар» в Одесі зіграє з місцевим «Чорноморцем». Гра відбудеться в межах 27-го туру чемпіонату України й розпочнеться о 13:00. Матч обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з Романом Блавацьким, а за VAR відповідатиме Андрій Коваленко.

У попередньому турі «Шахтар» втратив перемогу над «Динамо», ведучи в рахунку 2:0. Відстань від лідера за чотири тури до фінішу становить 10 очок, однак шанси на те, що кияни розгублять таку перевагу, майже нереальні. Натомість «гірники» зберігають надію на другу сходинку, хоча відіграти 6 балів в «Олександрії» теж буде непросто.

Своєю чергою «Чорноморець» у турнірній таблиці УП йде останнім і з 18-ма пунктами є головним претендентом на пониження у класі. Календар у «моряків» просто скажений – окрім «Шахтаря» попереду дуелі з «Динамо» та «Олександрією». Зрештою, коли як не зараз доводити свою профпридатність? Не виключено, що лідери чемпіонату, використовуючи всі методи боротьби за золото УПЛ, за старою-доброю «традицією» можуть мотивувати одеситів і фінансово.

«Шахтар» та «Чорноморець» провели між собою 56 матчів у чемпіонатах України: 41 перемога в донеччан, 8 поєдинків завершилися внічию, у 7 іграх сильнішими були «моряки». Загальна різниця м’ячів – 117:33 на користь «помаранчево-чорних». Цікаво, що «гірники» не програють в Одесі аж з 2005 року, ця серія налічує 18 матчів (13 перемог та 5 нічиїх). Цікаво буде подивитись і на легендарного ексзахисника донеччан Ярослава Ракицького, який нині захищає кольори клубу з Південної Пальміри.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Шахтар». На їхню перемогу дають жалюгідні 1,18, тоді як успіх «Чорноморця» оцінюють в шалені 17,50. Нічия котирується у 7,40. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,61, тоді як тотал менше 2,5 – 2,32.

Найбільше шансів забити у «Шахтаря» мають Кевін (1,70) та Егіналдо (2,20), тоді як у «Чорноморця» роблять ставку на Олексія Хобленка та Дениса Янакова (6,00).

Де дивитися матч 27-го туру УПЛ між «Чорноморцем» та «Шахтарем»

Поєдинок можна переглянути у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.