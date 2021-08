Range Rover Velar Auric

Land Rover оновив модель Range Rover Velar та випустив лімітовану версію Range Rover Velar Auric. Модель отримала свою назву від латинського «Aurum», тобто «золото». Матеріали в такому кольорі використані в оздобленні цієї моделі. Технологію очищення та іонізації повітря у салоні доповнено датчиками виявлення CO 2 і можливостями очищення повітря до початку подорожі. Окрім того, в оновленій моделі зявилась низка нових функцій допомоги водію та віддалене оновлення програмного забезпечення.

Нова версія Range Rover Velar Auric створена на базі Velar R-Dynamic S. У ньому ексклюзивні зовнішні декоративні елементи Auric Atlas розміщені на решітці радіатора, емблемах, капоті, дверях і вентиляційних отворах передніх крил. Клієнти можуть обрати один з трьох кольорів екстер’єру: Charente Grey, призначений виключно для версії Auric, Ostuni Pearl White і Santorini Black. Брендові 20-дюймові легкосплавні глянцеві диски сірого кольору Mercurial Gloss Sparkle Silver і тоноване скло доповнюють оздоблення екстер’єру, а опціонально можна замовити і 22-дюймові колісні диски Pincer та контрастний дах.

Персональне оздоблення інтер’єру можливе серед різних декоративних елементів. Наприклад, шкірою Windsor або екологічним преміальним текстилем Kvadrat.

Нова лімітована версія також оснащена інноваційними технологіями, як-от цифрова віртуальна панель приладів Land Rover із дисплеєм. Вона доповнює інтуїтивно зрозумілу інформаційно-розважальну систему Pivi Pro, зменшуючи відволікання від дороги, демонструючи водію запас ходу автомобіля та навігаційну інформацію.

Версія Range Rover Velar Auric доступна у різних варіантах: з 4- чи 6-циліндровим двигуном, включно з плагін-гібридним двигуном P400e.



Уперше у Range Rover Velar інтегровано технологію очищення повітря у салоні Cabin Air Purification Plus, доповненою датчиками виявлення вмісту CO 2 у повітрі в салоні. Вони автоматично вводять свіже повітря ззовні, виявивши перевищення допустимого рівня вмісту вуглекислого газу. Це може статися за увімкненої рециркуляції повітря упродовж тривалого часу, у забруднених районах чи за умови перебування кількох людей в авто. Висока концентрація CO 2 може викликати сонливість, зменшуючи пильність водія, тому ця функція потрібна не лише для кращого самопочуття, але й безпеки.

У 2021 році з’являється ще одне оновлення для поліпшення якості повітря – це функція циклу очищення, з якою можна планувати цикл очищення повітря в авто. Вентилятори системи клімат-контролю та функції рециркуляції працюють як частина попередньої підготовки клімату. Для автоматичного планування підготовки клімату й циклу очищення, водію достатньо встановити час від’їзду через застосунок Land Rover Remote або через систему мультимедіа. Таким чином, ще до подорожі на власника чекатиме чисте і свіже повітря у салоні авто. За якістю повітря ззовні та у салоні можна стежити через центральний сенсорний дисплей, активуючи за потреби режим очищення.

Range Rover Velar вдосконалено і завдяки новітнім системам допомоги водію (ADAS), включно з камерою заднього огляду у стандартній комплектації та адаптивним круїз-контролем з допоміжною системою підкермовування.

Адаптивний круїз-контроль із системою дотримання смуги підвищує комфорт водія. Це особливо зручно під час тривалих поїздок автомагістраллю, завдяки делікатному підкермовуванню, прискоренню та гальмуванню. Так автомобіль завжди утримується в центрі смуги та одночасно зберігає встановлену дистанцію до авто попереду.

Мінімалістичний дизайн Velar підкреслено гармонійно інтегрованими сенсорними дисплеями, які оснащені сучасною інформаційно-розважальною системою Pivi та Pivi Pro. Лаконічна графіка та надшвидкий відгук втілені завдяки новій архітектурі електричної системи. Саме вона за лічені секунди гарантує готовність дисплеїв та навігаційної системи до запуску завдяки окремому джерелу живлення. Власники легко отримають доступ до віддалених оновлень програмного забезпечення (SOTA) без відвідування дилерського центру.

Одним з таких оновлень SOTA, яке з’явиться у Range Rover Velar у 2021 році, є бездротова технологія Apple CarPlay та Android Auto.