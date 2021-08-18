Сервіс Mercedes-Benz пропонує скористатися акційною пропозицією «Sprinter Pro»

В офіційній сервісній мережі Mercedes-Benz діє програма для автомобілів Mercedes-Benz Sprinter моделі W906, виготовлених до 1 січня 2017 року.

Знижки до 30% діють як на роботи з ремонту та сервісного обслуговування, так і на запасні частини.

«Пропонуємо Вам відвідати офіційний сервіс Mercedes-Benz і скористатися акційною пропозицією «Sprinter Pro», що дозволить Вам підтримувати бездоганний стан Вашого Sprinter W906 із вигодою 30% на роботи і до 30% на запасні частини*», – йдеться в повідомленні дилерської мережі Mercedes-Benz.

Детальніше – в офіційного дилера «Західно-Український Автомобільний Дім» (Львів, вулиця Джорджа Вашингтона, 8. Тел.: +380322514241)

* Знижені ціни діють з 09.08.2021 року при умові замовлення запасних частин для обслуговування у дилера-виконавця робіт. Знижки за акцією Sprinter Pro не додаються до знижок за іншими діючими акціями. Пропонується обрати тільки одну акцію з оптимальними для Вас знижками.