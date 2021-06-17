Клієнтам «Райффайзен Банку Аваль» не доведеться переоформлювати документи через його перейменування

«Райффайзен Банк Аваль» у четвер, 17 червня, офіційно змінив назву на «Райффайзен Банк» з відповідними змінами в статуті банку і державному реєстрі, повідомила прес-служба банку. Рішення про перейменування банку його акціонери ухвалили ще 29 квітня.

«“Райффайзен Банк” продовжує виконувати всі зобов’язання як правонаступник “Райффайзен Банку Аваль” перед клієнтами і контрагентами. У зв'язку з перейменуванням банку не потрібно звертатися до відділень, перевипускати картки або переоформляти раніше подані документи», – йдеться в повідомленні.

«Райффайзен Банк» – найбільший український банк з іноземним капіталом, працює на ринку з 1992 року.

З жовтня 2005 банк є частиною банківської групи «Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ» (Австрія). Групі РБІ на кінець березня 2021 належало 68,26% акцій «Райффайзен Банку», ще 30% – Європейському банку реконструкції та розвитку.

Серед українських банків «Райффайзен Банк» займає третє місце за кількістю відділень – 396 на 1 січня 2021 року. Банк знаходиться на третьому місці за прибутком – 3,741 млрд грн за 2020 рік.