Хуст є третім за величиною містом на Закарпатті

У Хусті почали реалізацію масштабного проєкту реконструкції систем водопостачання та водовідведення вартістю 920 млн грн. Про це у четвер, 2 липня, повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

За словами посадовця, наразі міськрада працює над виготовленням документації, будівельні роботи мають стартувати наприкінці липня – на початку серпня.

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«Проєкт передбачає реконструкцію і будівництво мереж водопостачання протяжністю понад 15,5 км. У 2026 році очікуємо фінансування з державного бюджету у розмірі 150 млн грн. Гроші для реалізації проєкту спрямовуватиме і територіальна громада. Крім того, працюємо з міжнародними партнерами та організаціями», – зазначив голова ОВА.

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Окрім покращення системи водопостачання, проєкт передбачає також будівництво сучасної інфраструктури водовідведення.

Додамо, Хуст з населенням близько 35 тис. мешканців є третім за величиною містом у Закарпатській області (після Ужгорода та Мукачева) та досі не має цілодобового водопостачання.

28 червня проєкт Хустської громади презентували на Міжнародній конференції з питань відновлення України у Гданську. Він увійшов у 15 пріоритетних проєктів публічно-приватного партнерства для залучення приватних інвестицій у відновлення транспортної та муніципальної інфраструктури України.

За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, загалом йдеться про портфель з понад 30 проєктів, загальною вартістю близько 5 млрд доларів. Серед них – будівництво нової лінії очисних споруд стічних вод в Ужгороді, північний обхід Львова, модернізація транспортного коридору Ягодин – Ковель – Луцьк та інші проєкти.