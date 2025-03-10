Фотопроєкт створений у співпраці з фотографами Владою та Костянтином Ліберовими

У Львові відкрили фотопроєкт «Нові рівні», створений фотографами Костянтином і Владою Ліберовими для The Ukrainians Media у партнерстві з Uklon. Фотопроєкт розповідає історії людей з інвалідністю, які пересуваються містом на кріслах колісних, долаючи на своєму шляху фізичні барʼєри, але при цьому не дозволяють обставинам обмежувати свободу руху.

Фотовиставку «Нові рівні» відкрили у Львівському муніципальному мистецькому центрі. У день відкриття провели публічку розмову про (Не)очевидні (не)доступні простори.

Керівниця проєкту Uklon «Інклюзивний клас авто» Крістіна Макаровська розповіла, що для компанії безбарєрність та інклюзія є одними з ключових цінностей.

«Велика частка наших ініціатив направлені на те, щоби розвивати суспільство рівних можливостей. Особливо просторової безбарʼєрності. Коли ми запускали проєкт інклюзивного таксі, то передбачали, що цим класом будуть користуватися переважно ветерани, яким необхідно поїхати до реабілітаційного центру. Однак виявилось, що люди на кріслах колісних викликають авто у ті ж локації, що і інші пасажири – це торгові центри, кафе, магазини, житлові будинки, парки. Тобто, реабілітаційні центри виявились не єдиним місцем, куди їздять люди з інвалідністю», – зазначає Крістіна Макаровська.

Крістіна Макаровська

Зокрема, серед тих, хто користується інклюзивним класом таксі Uklon, близько 35% – це ветерани, натомість 55% – це цивільні, які мають вроджені або набуті травми, внаслідок яких вони пересуваються на кріслі колісному.

«Раніше, щоб викликати таксі для людини з інвалідністю, потрібно було за кілька тижнів наперед замовити автомобіль через соціальну службу. Тобто, викликати авто, щоб поїхати в театр чи в гості до друзів, було фактично не реально. Але такий попит є», – зауважила експертка з питань інклюзивності та ведуча «Подкасту про безбар'єрність» на радіо Сковорода Ніна Мацюк.

Серед тих, хто часто користується Інклюзивним класом авто Uklon, і одна з героїнь проєкту «Нові рівні» Юлія Задорожна. Вона живе у Львові півтора року і відзначає позитивні зміни, що стосуються безбарʼєрності. Водночас, зазначає Юлія, місту ще є над чим працювати.

Юлія Задорожна

«Я викликаю таксі під свій будинок, однак через два бордюри, які є на шляху від будинку до автомобіля, я не можу без сторонньої допомоги повноцінно ним користуватися. Однак за півтора року у Львові я помітила багато позитивних змін у плані архітектурної доступності. Особливо хочу відзначити відшліфовану бруківку на площі Ринок, завдяки чому я можу тепер безперешкодно гуляти центром міста», – розповідає Юлія Задорожна.

Уповноважена з питань доступності Львівської міської ради Ірина Маруняк зазначає, що місто комплексно працює над покращенням доступності. Йдеться не лише про пониження бордюрів чи шліфування бруківки. Йдеться про розширення мережі інклюзивних вбиралень, облаштування доступних зупинок та громадського транспорту, пристосованого до перевезення маломобільних людей, встановлення пандусів та підйомників біля громадських та житлових будинків, спеціальних світлофорів для людей із вадами зору тощо.

Ірина Маруняк

«Я часто спілкуються із ветеранами з інвалідністю, які лікуються у наших реабілітаційних центрах. І всі вони розповідають, що найбільше їм допомагає одужувати – це робити те, що роблять звичайні люди. Тому ми як суспільство зобов'язані зробити для них доступними всі галузі життя», – розповіла Ірина Маруняк.

Наразі Інклюзивний клас авто Uklon працює у Києві та Львові. У 2025 році проєкт планують масштабувати на Дніпро та збільшити кількість адаптованих автомобілів у наявних сервісах. Це допоможе пришвидшити час очікування авто. Крістіна Макаровська зауважує, що самого впровадження Інклюзивного класу авто замало, адже потрібно комплексно покращувати міську доступність.

«Проєкт "Нові рівні" – це про рівні можливості, схожі мрії і бажання. Це історії про людей, які, незважаючи на інвалідність, вибрали жити життя. Ми хотіли, аби цей проєкт став поштовхом і підсвітив цю тему», – додає керівниця проєкту Uklon «Інклюзивний клас авто».

Відкриття фотопроєкту «Нові рівні» в Львівському муніципальному мистецькому центрі

Редакторка проєкту та керівниця відділу спецпроєктів The Ukrainians Media Ольга Перехрест додала, що до фотопроєкту залучили максимально різних героїнь та героїв.

«Зрозуміло, що після повномасштабного вторгнення суспільна увага стала трохи більш сфокусованою на темі доступності, але ми хотіли зробити цей проєкт не лише про військових та ветеранів, що зазнали травм, проходять реабілітацію тощо. Є люди, які користуються кріслом колісним все життя. Є люди, які потрапляють в аварії чи зазнають травм. Є люди, для яких крісло колісне – лише тимчасовий етап в житті, допоки вони проходять лікування чи реабілітацію. Зрештою, є партнери/партнерки людей з інвалідністю, і вони теж є "цільовою аудиторією" інклюзивних просторів. Сподіваюсь, нам вдалось обʼєднати таких різних героїв в одному проєкті – бо всіх їх обʼєднує неймовірна жага до життя», – зазначила Ольга Перехрест.

Після виходу фотопроєкту на платформі The Ukrainians Media, його ініціатори вирішили перенести розмову про доступність та інклюзивність в публічний простір. До цієї співпраці залучили Львівський муніципальний мистецький центр, локацію, що поділяє цінності інклюзивності.

«Це був ідеальний метч для того, щоб перенести розмову про те, що доступними мають бути не лише стереотипно "соціальні" простори як школи, лікарні чи органи місцевого самоврядування, але й місця культури та дозвілля як галерея», – додала Ольга Перехрест.

Виставка «Нові рівні» триватиме впродовж березня у Львівському муніципальному мистецькому центрі, що на вул. Стефаника, 11. Вхід вільний.

Фото Данила Павлова/The Ukrainians Media