Підйомник на площі Митній є пілотним проєктом

У підземному переході в центрі Львова встановили два електричні підйомники. Відтепер вони працюють з обох боків переходу на пл. Митній. Про це повідомили у Львівській міській раді.

«Тут завжди дуже людно. Та, на жаль, не всі можуть скористатися сходами у підземному переході, зокрема наші військові, які лікуються у шпиталі, що неподалік. А це єдиний варіант, щоб швидко перейти з пл. Митної до центральної частини. Тому облаштувати тут підйомник було вкрай необхідно», – розповів голова Личаківської районної адміністрації Юрій Лукашевський.

Додатково у підземному переході встановили відеокамери.

Роботу підйомника протестували представники ГО «Група активної реабілітації». Попри незначні нюанси в роботі, які виправлять у найближчі дні, його роботою задоволені.

Підйомник у підземному переході на пл. Митній є пілотним проєктом. Уповноважена Львівської міської ради з питань доступності Ірина Маруняк наголошує, що міськрада розглядає можливість облаштувати такі підйомники і в інших підземних переходах.

«Досі у Львові не було підйомників у підземних переходах. Якщо ми говоримо про площу Митну, то тут дуже складна транспортна розв’язка, тут є наземний і підземний перехід. Але підйомник тут був дуже потрібний. Люди на колісному кріслі тепер зможуть безперешкодно, самостійно, без сторонньої допомоги користуватися підземним переходом, а це значно полегшує і пришвидшує їх добирання у те місце, куди їм потрібно», – відзначила Ірина Маруняк.

Вартість двох електричних підйомників на пл. Митній – 1,5 млн грн. Його встановила підрядна організація ТОВ «Унікар-Авто». За інформацією міськради, впродовж останніх 6 років за кошти міського бюджету у Львові встановили 70 підйомників.