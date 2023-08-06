Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що ракети, які увійшли в повітряний простір України через територію Білорусі, могли бути запущені з російського Тамбова. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону вранці в неділю, 6 серпня.

«Можливо, був пуск з району Тамбова (РФ) з МіГ-31. І проліт міг бути через територію Білорусі. Ця інформація зараз уточнюється. Але було помічено проліт повітряних цілей саме через територію цієї держави», – сказав речник Повітряних сил, якого процитувала «Українська правда».

Водночас Ігнат зауважив, що входження ракет в Україну з білоруської території відбувалося не вперше, тому, за його словами, «нічого дивного немає».

Нагадаємо, що росіяни ввечері в суботу і вночі в неділю атакували Україну дронами, а також крилатими й балістичними ракетами. Під час атаки в суботу Повітряні сили повідомили про те, що в повітряний простір України увійшли ракети з території Білорусі.

Сили протиповітряної оборони, відбиваючи атаки росіян з вечора 5-го до ранку 6-го серпня, знищили 13 крилатих ракет «Калібр», 17 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 27 ударних дронів-камікадзе Shahed. Загалом ворог застосував для повітряного нападу 70 засобів.