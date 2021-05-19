Роботи у трамвайному депо на вул. Промисловій у Львові виконали вже на 80%. Тут облаштували мережі, освітлення, систему опалення. Зараз підрядники приступили до монтажу трамвайної колії. Оновлюють будівлю завдяки кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Загальна вартість контракту – 3,4 млн євро.

Сьогодні, 19 травня, перевірити хід реконструкції депо прибули представники міської ради, ЛКП «Львівелектротранс», ЄБРР, а також підрядники.

У ЄБРР кажуть, що термінами і якістю робіт задоволені. «Ми бачимо конкретні успіхи в реалізації проекту. Роботи ведуться. Це одне з небагатьох депо в Україні, де реально проходить модернізація», – зауважив асоційований директор ЄБРР в Україні Денис Гайовий.

Реконструкція дозволить розвантажити інше трамвайне депо, що на вулиці Городоцькій. Тож більшість трамваїв у майбутньому виїжджатиме саме із Промислової.

«Це депо дозволить покращити логістику, особливо вихід транспорту на лінії. Це зменшить додаткові нульові пробіги. Також важливо, що це покращення умов праці працівників ЛКП «Львівелектротранс», – зазначив начальник міського управління транспорту Орест Олеськів.

Роботи тривають із серпня минулого року. Ремонт планують закінчити до осені 2021-го.

«Сподіваюсь, що вже з 1 вересня наші трамваї отримають більш якісне обслуговування. Ми залучимо хороших фахівців. Тож у комплексі із закупівлею нового транспорту, з модернізацією трамвайні вагони отримають сучасний вигляд і якісне обслуговування», – додав директор ЛКП «Львівелектротранс» Андрій Свищо.

Наразі завершують роботи з газифікації котельні, а також внутрішнє оздоблення цеху.

Нагадаємо, втілювати проект почали у 2009 році. Тоді розробили проектно-кошторисну документацію на модернізацію системи опалення та виявили, що необхідно виконати не тільки модернізацію системи опалення і котельні, а також і приміщень. Інакше кошти на модернізацію опалення було б викинуто на вітер. У 2015 році після виграного тендеру компанія «Екодім» почала роботу. Зробили підготовчі, демонтажні роботи, замінили вікна і відмовились продовжувати. У 2016 році виграла новий тендер київська компанія «Аровент», з якою теж розірвали контракт.

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