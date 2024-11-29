Relevant Software досяг відповідності стандартам HIPAA

Relevant Software, глобальний постачальник кастомізованих програмних рішень, досяг відповідності стандартам HIPAA, підтверджуючи свою здатність надавати безпечні та регуляторно відповідні цифрові продукти.

Відповідність стандартам Закону про перенесення та підзвітність медичного страхування (HIPAA) виходить за межі формальної вимоги. Це передбачає дотримання суворих протоколів захисту електронної медичної інформації (ePHI), зокрема шифрування, контролю доступу та аудиту.

Для Relevant Software відповідність HIPAA підтверджує здатність безпечно працювати із захищеною медичною інформацією (PHI), забезпечуючи конфіденційність та точність, як того вимагають закони США. Для клієнтів це означає впевненість у тому, що їхній партнер ставиться до безпеки даних, як до фундаментальної відповідальності, а не другорядного завдання.

«Коли клієнти звертаються до нас, вони шукають більше, ніж просто технічну реалізацію – їм потрібен партнер, який справді розуміє ризики, правила та можливості. Досягнення відповідності HIPAA є сигналом для наших клієнтів: ми зробили необхідну роботу, щоб стати таким партнером, і готові допомогти їм досягати успіху в регульованій сфері без шкоди для безпеки чи якості», – пояснив значення цього досягнення Андрій Бурак, СЕО в Relevant Software.

Конкурентні переваги відповідності HIPAA

Відповідність стандартам HIPAA гарантує, що програмні рішення можуть безпечно працювати із захищеною медичною інформацією (PHI), що є обов’язковою умовою для медичних провайдерів, страхових компаній та технологічних фірм, які працюють у сфері охорони здоров’я.

«Кожне рішення, яке ми створюємо, орієнтоване на кінцевого користувача – чи то пацієнт, що входить у портал, чи лікар, який отримує доступ до критично важливих клінічних даних. Наша мета – створювати інструменти, які покращують надання медичних послуг, захищаючи найважливіше: довіру та конфіденційність пацієнтів. Ми впроваджуємо ці стандарти не лише для власного вдосконалення, але й для того, щоб створити максимальну цінність для наших клієнтів. Нижче наведені ключові переваги цього досягнення для вас і нашої команди», – зазначила Анна Дзюба, Делівері директорка в Relevant Software.

Для клієнтів Relevant Software:

Впевненість у безпеці: Відповідність HIPAA гарантує, що конфіденційні дані клієнтів про здоров’я захищені на найвищому рівні. Вони можуть довіряти тому, що кожне рішення Relevant Software забезпечує безпеку інформації пацієнтів.

Простота дотримання регуляцій: Relevant Software бере на себе складнощі регуляторного середовища, дозволяючи клієнтам зосередитися на основних бізнес-процесах. Рішення компанії забезпечують відповідність галузевим стандартам з першого дня.

Готовність до майбутніх змін: Завдяки інтеграції стандартів безпеки на всіх етапах розробки Relevant Software створює рішення, які адаптуються до змін у регуляціях та технологіях, знижуючи ризики та витрати в довгостроковій перспективі.

Підвищення довіри пацієнтів: Пацієнти цінують безпеку своїх особистих даних. Відповідність HIPAA допомагає клієнтам вибудовувати довіру, покращуючи залученість і задоволеність.

Конкурентна перевага: Співпраця з сертифікованим HIPAA партнером підкреслює відданість безпеці та відповідності стандартам, що зміцнює імідж клієнта на ринку охорони здоров’я.

Для Relevant Software:

Зміцнення репутації: Це досягнення підтверджує відданість Relevant Software досконалості, безпеці та інноваціям.

Розширення можливостей: Відповідність HIPAA дозволяє братися за складніші проєкти, відкриваючи нові можливості співпраці з провідними організаціями.

Перевірена експертиза: Сертифікація підтверджує надійність процесів і методологій Relevant Software у створенні високопродуктивних і безпечних рішень.

Довгострокові партнерства: Це не просто досягнення – це зобов’язання підтримувати клієнтів у досягненні їхніх цілей безпечно та ефективно.

Удосконалення внутрішніх практик: Відповідність вимагає постійного вдосконалення політик, забезпечуючи високий рівень дисципліни, обізнаності та відповідальності команди Relevant Software.

Про Relevant Software

Заснована у 2014 році компанія Relevant Software розробляє інноваційні цифрові рішення для клієнтів по всьому світу. Спеціалізація – створення індивідуального програмного забезпечення, яке допомагає вирішувати складні бізнес-завдання у таких галузях, як охорона здоров’я, фінанси та корпоративні технології. Relevant Software поєднує передові технічні навички з глибоким розумінням галузевих стандартів, гарантуючи, що кожне рішення відповідає вимогам інновацій та регуляторних норм.

Контактна інформація:

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welcome@relevant.software

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18 Яна Дантишка, Варшава, 02-05

Avenida Cortes Valencianas, 22, 73, Валенсія 46015, Іспанія

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