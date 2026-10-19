У міській раді повідомили, що роботи можуть перенести на наступний рік

У Тернополі на чотирьох вулицях тимчасово призупинили ремонт дворів, тому що Державна казначейська служба України не пропускає платежі з місцевого бюджету. Про це повідомили в Тернопільській міськраді у понеділок, 19 жовтня.

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Зокрема ремонті роботи призупинили за адресами:

вул. Героїв Крут, 4;

вул. Чумацька, 37–37А;

вул. Братів Бойчуків, 11;

вул. Володимира Великого, 5.

Речниця Тернопільської міськради Мар’яна Зварич у коментарі ZAXID.NET розповіла, що наразі невідомо, коли відновляться платежі. Також у мерії розглядають можливість взагалі перенести ремонти на наступний рік, якщо ситуація найближчим часом не зміниться.

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У міській раді також повідомили, що блокування платежів пов’язано з постановою Кабінету Міністрів, яку ухвалили 28 вересня. Документ передбачає пріоритетне фінансування оборонних потреб, виплат пенсій, заробітних плат і соціальної допомоги. Видатки на капітальні проєкти тимчасово обмежили через дефіцит коштів на єдиному казначейському рахунку.