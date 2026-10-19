Двірники прибирають наслідки одного з ворожих ударів на Львів

У понеділок, 19 жовтня, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що через блокування платежів казначейством та затримку виплати зарплат двірники почали звільнятися з роботи.

«Львівські двірники починають звільнятися з роботи, бо не отримують заробітну плату. І причина не в тому, що в міста немає грошей. Вони є, але Державне казначейство досі не проводить платежі. Станом на сьогодні заблоковано понад 1 мільярд 86 мільйонів гривень за кількома критично важливими напрямами», – написав міський голова Львова.



Андрій Садовий уточнив, що платежі на 158 млн грн – це кошти на роботу громадського транспорту, зокрема зарплати водіїв трамваїв, тролейбусів та автобусів, а також пальне. Ще 17,9 – це зарплати двірників.



«Окрема проблема – фінансування соціальних перевезень. Заборгованість становить 1 мільйон 218 тисяч гривень. Ця послуга особливо важлива для людей з інвалідністю, зокрема тих, хто проживає в міських прихистках. Спеціалізований транспорт допомагає їм дістатися до медичних закладів, пройти обстеження, отримати необхідні послуги. Через блокування платежів під загрозою опиняється можливість забезпечувати такі перевезення. Ці гроші є на рахунках міста. Але Казначейство не дає можливості ними скористатися», – додав мер Львова.

Очільник міста вкотре звернувся до уряду з закликом розблокувати платежі, які є критичними для життєдіяльності міста.

«За кожною такою цифрою стоять конкретні люди, їхні родини та нормальна робота Львова», – написав Садовий.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, що про проблему блокування платежів казначейством заявляли й очільники інших міст. Асоціація міст України уже зверталася до уряду з проханням вирішити цю проблему. Міський голова Львова Андрій Садовий раніше заявив, що відмовляється від своєї зарплати через блокування платежів.