За допомогою «лінії Вагнера» окупанти планують стримати швидкий контрнаступ ЗСУ

У британській розвідці розповіли, що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокоешелонованої оборони (захист, який складається з кількох послідовно розташованих бар'єрів – ред.) за нинішньою лінією фронту, що, ймовірно, стримає швидкий контрнаступ України.

Зазначається, що 19 жовтня власник «Приватної військової компанії Вагнера» Євген Пригожин заявив, що його команда інженерів будує велику «лінію Вагнера» — лінію оборони в окупованій Луганської області, і опублікував карту, на якій зафіксовано плановані масштаби проекту. На знімках видно ділянку нещодавно збудованих протитанкових укріплень та траншейних систем на південний схід від Кремінної в Луганській області.

«Якщо плани настільки великі, як стверджує Пригожин, то роботи, швидше за все, будуть спрямовані на інтеграцію річки Сіверський Донець до оборонної зони. Загалом цей «проект» передбачає, що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокоешелонованої оборони за нинішньою лінією фронту, що, ймовірно, стримає швидкий контрнаступ України», – зазначили в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

За інформацією видання Meduza, у жовтня ПВК «Вагнера» розпочала будівництво оборонної лінії у Луганській області. Вона має протягнутися на десятки кілометрів і прикрити підходи до Лисичанська та Луганська. Для будівництва використовують розроблені в СРСР швидкохідні траншейні машини БТМ-3, які багато років зберігалися на складах Міноборони. Проте досвід Другої світової війни показує, що вкладення у будівництво таких ліній оборони здебільшого не виправдані. Їх можна прорвати на вузькій ділянці чи обійти.

Станом на 17 жовтня супутник зафіксував два ряди цементних протитанкових пірамід, які простягаються усього на 1,6 км.