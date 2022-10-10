Українська розвідка заявляє, що ракетні удари по українській столиці та інфраструктурі росіяни планували ще з початку жовтня. Про це повідомила прес-служба ГУР.

За даними розвідки, російські окупаційні війська отримали вказівку з Кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2-3 жовтня.

До військових частин стратегічної та дальньої авіації надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів. Цілями визначалися саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст.

За даними розвілки, 8 жовтня на аеродром «Олєнья» з аеродрому «Енгельс» було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та споряджено їх крилатими ракетами Х-101. На зовнішній рейд Севастополя було виведено 6 носіїв крилатих ракет з сорока ракетами «Калібр».

У розвідці наголошують, що основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості.