Аби уникнути черг, зекономити час і не наражатися на небезпеку у період пандемії, покази лічильників за комунальні послуги краще передавати онлайн.

ZAXID.NET зібрав усі доступні способи передачі показників лічильників за холодну та гарячу воду, електроенергію та газ для споживачів Рівного з термінами, коли це найкраще робити, щоб сплатити за реальне споживання, а не за плановими нарахуваннями.

Холодна вода

«Рівнеоблводоканал» приймає показники лічильників з 15 по 27 число місяця з прогнозованим споживанням води на останній день місяця, за який сплачуєте. Передати показники можна у такі способи:

1. За телефонами (098) 54-197-03; (073) 48-72-177. Вони доступні лише у вказані дні місяця. Можна також зателефонувати у кол-центр 0 800 219-218 у будь-який день.

2. SMS-повідомлення на номер (050) 33-100-20.

3. Через особистий кабінет на сайті водоканалу.

4. Чат-ботом у Telegram.

5. Через мобільні додатки «Рівнеоблводоканалу».

Гаряча вода

Покази лічильників потрібно передавати у «Рівнетеплоенерго» з 24 по 27 число поточного місяця з врахуванням прогнозованого споживання на останній день місяця, за який сплачуєте. Способи передачі показників:

1. В особистому кабінеті споживача на сайті компанії;

2. За телефонами довідкової служби (0362) 620-650; (067) 36-12-088.

3. Надіслати покази на електронну адресу: rivneteplo@gmail.com. Обов’язково зазначити особовий рахунок, ПIБ, адресу, контактний телефон та показник лічильника. У темі листа вказати: «Подача показників лічильника гарячого водопостачання».

Газ

Споживач має передавати показники свого лічильника газу з 1 по 5 число кожного місяця. Передати показники можна будь-яким з перерахованих способів:

1. Надіслати SMS-повідомлення на короткий номер 7104 у форматі: ХХХХХХХХХХ ХХХХХ, де ХХХХХХХХХХ – 10 цифр особового рахунку, потім пробіл, потім ХХХХХ – 5 цифр з показниками лічильника.

2. Зателефонувати у контакт-центр (067) 01-01-104; (0362) 461-104. Оператори контакт-центру працюють щоденно з 08:00 до 20:00 без вихідних і святкових днів.

3. Через 7104ua у Viber і Telegram.

4. Через особистий кабінет на сайті 104.ua або у мобільному додатку 104 Mobile або 104 Mobile Light ​для iPhone.

5. Електронною поштою: contact@rv.104.ua (номер особового рахунку і показання лічильника через пробіл).

Електроенергія

Показники лічильника за електроенергію у «Рівнеобленерго» потрібно передати в останній робочий день місяця, за який платите, зручним для вас способом:

1. Viber-бот: rivneoblenergo

2. Особистий кабінет споживача на сайті roe.vsei.ua

3. SMS-повідомлення на будь-який з номерів:

(067) 239-54-30

(067) 620-44-11

(050) 490-44-11

(093) 320-44-11.

4. Зателефонувати у кол-центр «Рівнеобленерго»:

(0362) 69-42-98

(0362) 69-42-79

(067) 620-44-11

(050) 490-44-11

(093) 320-44-11.

5. Надіслати показники електронним листом: pokaz@roe.vsei.ua, сontact@roe.vsei.ua.

Усі перераховані способи передати показники споживання електроенергії є тут.