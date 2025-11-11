Торгові павільйони розташовані на вулиці Соборній, 15-А у Рівному

Рівненська міська рада відповіла на петицію про демонтаж кіосків біля ЦУМу, яка зібрала необхідну кількість голосів. Заступник міського голови Микола Дядюсь повідомив, що споруди встановлені з порушеннями, тому міськрада готує позов до суду. Про це стало відомо з платформи петицій E-DEM.

Петицію про демонтаж МАФів на вулиці Соборній, 15-А опублікував 16 вересня рівнянин Андрій Співак. Він зазначив, що тимчасові споруди біля ЦУМу, на його думку, були встановлені з порушеннями та згодом неправомірно визнані об’єктом нерухомості. Петицію підтримав 251 рівнянин.

Питання розглянули 7 листопада. За інформацією заступника міського голови Миколи Дядюся, торговий павільйон на вулиці Соборній перебуває у приватній власності фірми «Віган В». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ця фірма була зареєстрована у 1999 році в Рівному, її власницею є Галина Вдовиченко. Спеціалізація – роздрібна торгівля у неспеціалізованих магазинах.

Проєкт реконструкції, який власник подавав у 2023 році, архітектурно-містобудівна рада повернула на доопрацювання. Паспорт прив’язки тимчасової споруди для підприємницької діяльності не видавався, як і документи, що дають право на проведення будівельних робіт за цією адресою.

Водночас варто зауважити, що цей павільйон є об’єктом нерухомості у приватній власності, тому його не можна демонтувати за процедурою, яка застосовується до незаконно встановлених тимчасових споруд (МАФів).

У міськраді повідомили, що планують вжити претензійно-позовних заходів щодо цього об’єкта.

Нагадаємо, що у Рівному виник скандал через ідею створення муралу загиблому воїну Тарасу Давидюку. Через дискусію у соцмережах міськрада тимчасово заборонила створення нових муралів. Попри це, ввечері 6 листопада невідомі нанесли контур портрета захисника на фасаді будівлі біля ЦУМу.