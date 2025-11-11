Міськрада готує позов до суду через кіоски біля ЦУМу в Рівному
Перевірку законності встановлення торгових павільйонів ініціювали після петиції мешканця
Рівненська міська рада відповіла на петицію про демонтаж кіосків біля ЦУМу, яка зібрала необхідну кількість голосів. Заступник міського голови Микола Дядюсь повідомив, що споруди встановлені з порушеннями, тому міськрада готує позов до суду. Про це стало відомо з платформи петицій E-DEM.
Петицію про демонтаж МАФів на вулиці Соборній, 15-А опублікував 16 вересня рівнянин Андрій Співак. Він зазначив, що тимчасові споруди біля ЦУМу, на його думку, були встановлені з порушеннями та згодом неправомірно визнані об’єктом нерухомості. Петицію підтримав 251 рівнянин.
Питання розглянули 7 листопада. За інформацією заступника міського голови Миколи Дядюся, торговий павільйон на вулиці Соборній перебуває у приватній власності фірми «Віган В». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ця фірма була зареєстрована у 1999 році в Рівному, її власницею є Галина Вдовиченко. Спеціалізація – роздрібна торгівля у неспеціалізованих магазинах.
Проєкт реконструкції, який власник подавав у 2023 році, архітектурно-містобудівна рада повернула на доопрацювання. Паспорт прив’язки тимчасової споруди для підприємницької діяльності не видавався, як і документи, що дають право на проведення будівельних робіт за цією адресою.
Водночас варто зауважити, що цей павільйон є об’єктом нерухомості у приватній власності, тому його не можна демонтувати за процедурою, яка застосовується до незаконно встановлених тимчасових споруд (МАФів).
У міськраді повідомили, що планують вжити претензійно-позовних заходів щодо цього об’єкта.
