Мурал Тарасу Давидюку планували звести на стіні будинку біля ЦУМу

У Рівному, попри мораторій міськради на створення нових муралів, невідомі нанесли контур зображення загиблого воїна Тараса Давидюка на фасаді будівлі біля ЦУМу. Це сталося ввечері 6 листопада. Секретар Рівненської міськради Віктор Шакирзян записав відеозвернення, в якому повідомив, що незаконні роботи призупинили. За його словами, серед місцевих жителів проведуть опитування, щоб визначити подальшу долю цього проєкту.

Як повідомив 7 листопада Віктор Шакирзян, попри чинний мораторій на створення нових муралів, пізно ввечері 6 листопада невідомі почали наносити контур зображення на фасад будівлі по вул. Соборній, 15.

Речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька уточнила ZAXID.NET, що першими порушення виявили працівники муніципальної варти, які й повідомили правоохоронців. На місце прибули поліцейський офіцер громади та керівництво райуправління поліції. За її словами, конфлікт вдалося вичерпати на місці, оскільки комунальники лише встигли нанести ескіз.

«Такі дії є неприпустимими та суперечать рішенню виконавчого комітету Рівненської міської ради, яке ухвалене з метою впорядкування та збереження архітектурного вигляду міста. Міська влада вже з’ясовує всі обставини інциденту та вживає необхідні заходи», – зазначив Віктор Шакирзян.

Після заяви Шакирзяна на фейсбук-сторінці Рівненської міськради опублікували опитування, у якому мешканцям запропонували пʼять варіантів розвитку подій:

Створення муралу Тарасу Давидюку. Створення муралу полеглим захисникам та захисницям України. Повернення панно, яке висіло раніше на фасаді будівлі. Нічого не зображувати взагалі. Створення муралу військовослужбовцям, які захищають територіальну цілісність України.

Станом на 13:10 7 листопада більшість людей проголосували за другий варіант – створення спільного муралу на честь усіх загиблих воїнів.

Нагадаємо, що восени 2025 року у Рівному виник скандал через ініціативу створення муралу на честь загиблого воїна Тараса Давидюка. У соцмережах через це спалахнула дискусія: частина містян вважає, що такий меморіал стане важливим прикладом патріотичного виховання та нагадуванням про ціну свободи, інші ж висловлюють застереження щодо доречності такого формату вшанування.

7 жовтня секретар Рівненської міськради Віктор Шакирзян повідомив про створення спеціальної комісії, яка мала визначити подальшу долю проєкту. А вже 13 жовтня на позачерговому засіданні міськвиконкому депутати ухвалили рішення про тимчасовий мораторій на створення нових муралів і графіті в Рівному.