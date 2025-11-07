У центрі Рівного нанесли ескіз нового муралу попри мораторій міськради
Мешканцям міста запропонували пройти опитування для вирішення долі проєкту
До теми
У Рівному, попри мораторій міськради на створення нових муралів, невідомі нанесли контур зображення загиблого воїна Тараса Давидюка на фасаді будівлі біля ЦУМу. Це сталося ввечері 6 листопада. Секретар Рівненської міськради Віктор Шакирзян записав відеозвернення, в якому повідомив, що незаконні роботи призупинили. За його словами, серед місцевих жителів проведуть опитування, щоб визначити подальшу долю цього проєкту.
Як повідомив 7 листопада Віктор Шакирзян, попри чинний мораторій на створення нових муралів, пізно ввечері 6 листопада невідомі почали наносити контур зображення на фасад будівлі по вул. Соборній, 15.
Речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька уточнила ZAXID.NET, що першими порушення виявили працівники муніципальної варти, які й повідомили правоохоронців. На місце прибули поліцейський офіцер громади та керівництво райуправління поліції. За її словами, конфлікт вдалося вичерпати на місці, оскільки комунальники лише встигли нанести ескіз.
«Такі дії є неприпустимими та суперечать рішенню виконавчого комітету Рівненської міської ради, яке ухвалене з метою впорядкування та збереження архітектурного вигляду міста. Міська влада вже з’ясовує всі обставини інциденту та вживає необхідні заходи», – зазначив Віктор Шакирзян.
Після заяви Шакирзяна на фейсбук-сторінці Рівненської міськради опублікували опитування, у якому мешканцям запропонували пʼять варіантів розвитку подій:
- Створення муралу Тарасу Давидюку.
- Створення муралу полеглим захисникам та захисницям України.
- Повернення панно, яке висіло раніше на фасаді будівлі.
- Нічого не зображувати взагалі.
- Створення муралу військовослужбовцям, які захищають територіальну цілісність України.
Станом на 13:10 7 листопада більшість людей проголосували за другий варіант – створення спільного муралу на честь усіх загиблих воїнів.
Нагадаємо, що восени 2025 року у Рівному виник скандал через ініціативу створення муралу на честь загиблого воїна Тараса Давидюка. У соцмережах через це спалахнула дискусія: частина містян вважає, що такий меморіал стане важливим прикладом патріотичного виховання та нагадуванням про ціну свободи, інші ж висловлюють застереження щодо доречності такого формату вшанування.
7 жовтня секретар Рівненської міськради Віктор Шакирзян повідомив про створення спеціальної комісії, яка мала визначити подальшу долю проєкту. А вже 13 жовтня на позачерговому засіданні міськвиконкому депутати ухвалили рішення про тимчасовий мораторій на створення нових муралів і графіті в Рівному.