Мурал Тарасу Давидюку хочуть звести на стіні будинку біля ЦУМу

У Рівному виник скандал через ініціативу створення муралу на честь загиблого воїна Тараса Давидюка. Мурал планують розмістити на стіні будинку біля ЦУМу. У соцмережах з цього приводу виникла дискусія: частина містян вважає, що такий меморіал стане важливим прикладом патріотичного виховання та нагадуванням про ціну свободи, інші ж – невдоволені й висловлюють застереження щодо доречності саме такого формату вшанування. У вівторок, 7 жовтня, секретар Рівненської міськради Віктор Шакирзян підписав розпорядження про створення комісії, яка вирішить долю проєкту.

Ініціатором створення муралу виступила громадська організація «Рівне – Такмед», а ідею підтримав Українській культурний фонд. Керівниця організації Тетяна Воронцова написала на своїй фейсбук-сторінці, що частину робіт готова оплатити мама загиблого захисника:

«Чому Тарасу, а не іншим Героям? А хіба має мама Тараса оплачувати створення муралів для всіх полеглих? Вона використовує гроші, які виплатили по загибелі сина на те, щоб рівняни прозріли – хто був Тарас! Познайомились з його життєвим шляхом! Повчились і переосмислили своє життя! Цей мурал для наших дітей, які мають знати своїх сучасних героїв, які ходили нашими вулицями і були активними громадянами ще за життя, не тільки на війні», – зауважила Тетяна Воронцова.

Водночас рівненська дизайнерка та викладачка Українського католицького університету Олександра Корчевська-Цехош повідомила, що вважає мурали на честь військових «новомодною некромантією».

«Мурал, який пропонують зробити у Рівному на місці монументального панно зіпсує обличчя всього Майдану на Соборній і водночас є нульовим за рівнем художньої майстерності. Він не представляє жодної значної цінності – і його все одно хочуть зробити. Щоби що? Чому не всіх героїв, а на центральній вулиці міста ми виносимо лише одного?», – написала у фейсбуці Олександра Корчевська-Цехош.

Вона також зазначила, що створення муралу призведе до знищення панно, яке висіло на стіні будинку біля ЦУМу в центрі Рівного упродовж 35 років. Його створив художник-аквареліст, лауреат премії імені Георгія Косміаді Олександр Бобришев. Панно демонтували 28 вересня й нині воно перебуває на зберіганні у Тресті зеленого господарства.

Металеве панно у центрі Рівного (фото Суспільного)

Рівнянин Максим Лосінський навіть зареєстрував електронну петицію щодо збереження та реставрації панно й зібрав 269 підписів з необхідних 250.

«Було б значно доречніше встановити пам’ятну дошку або облаштувати сквер імені цього героя, адже зелені зони набагато корисніші. Ця композиція дуже гармонійно вписується в простір — на відміну від муралу та МАФів унизу», – йшлося у тексті петиції.

7 жовтня секретар Рівненської міськради Віктор Шакирзян повідомив, що підписав розпорядження щодо створення спеціальної комісії, яка обстежить об’єкт, складе акт огляду із фотофіксацією, визначить стан і власників (за наявності). За результатами цього члени комісії розроблять рекомендації щодо подальшої долі муралу.

Додамо, що Тарас Давидюк – пластун, журналіст, громадський діяч, військовий розвідник. Народився 28 серпня 1986 року в Рівному. Навчався в ліцеї №28. Закінчив Острозьку академію за спеціальністю «політолог». Працював учителем історії та журналістом. Був засновником і головним редактором місцевого незалежного новинного вебсайту «Горинь.інфо». Активно розвивав рух «Пласту».

Учасник Революції гідності. Був добровольцем у 14-й та 15-й сотнях Самооборони Майдану. 2014 року брав участь у добровольчому батальйоні «Гарпун». У 2016-2019 роках служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні. У 2020-2021 роках був розвідником-кулеметником у 14 бригаді імені Князя Романа Великого. 2019 року демобілізувався. З початком повномасштабного російського вторгнення знову повернувся на фронт. Загинув 3 листопада 2023 року поблизу села Роботине Запорізької області.