У Рівному невідомі облили легкозаймистою речовиною шини на даху одного з кіосків і підпалили їх

У ніч на четвер, 4 вересня, на території скандально відомого ринку «Дикий» у Рівному невідомі побили охоронця та підпалили кіоски. Злочин стався напередодні засідання сесії міськради щодо продовження оренди землі для місцевих підприємців, за яку депутати, зрештою, не проголосували. Нині поліція зʼясовує усі обставини події.

Пожежа на ринку «Дикий» у Рівному виникла 4 вересня близько 02:00. Рятувальники повідомили поліції, що на вулиці Здолбунівській горіли кіоски, які вони загасили. На місці події правоохоронці зʼясували, що невідомі побили охоронця ринку, а потім облили легкозаймистою речовиною шини на даху одного з кіосків і підпалили їх. Вогонь поширився і на стіни двох сусідніх торговельних точок.

Поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом умисного знищення майна (ч.2 ст.194 КК України) й наразі розшукують паліїв.

Уже вранці 4 серпня, через кілька годин після інциденту, відбулося чергове засідання сесії Рівненської міської ради. Підприємці просили продовжити термін договору оренди землі на території ринку «Дикий», проте депутати не ухвалили відповідне рішення. «За» проголосували 7 обранців, проти – 1, утрималися – 7, не голосували – 16.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що 15 серпня під час сесії Рівненської міської ради виникла суперечка між підприємцями та депутатами через облаштування паркінгу на вулиці Здолбунівській, що неподалік ринку «Дикий». Власники кіосків заявили, що без попередження біля їхніх точок вирили траншею та погрожували знесенням торгових місць.

Група невдоволених рівнян пішла у приміщення міськради, решта – залишилася мітингувати на вулиці. Пізніше відбулася сутичка, внаслідок якої постраждав 39-річний підприємець, тож поліція відкрила кримінальне провадження.

Попри невдоволення місцевих підприємців, 29 серпня Рівненська міська рада обрала оператора платної парковки та підписала договір.