Рівненська міськрада закликала здавати в макулатуру російськомовні книжки
Виручені від здачі макулатури гроші передадуть на потреби ЗСУ
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У Рівному містян просять здати на макулатуру російськомовні книжки. Виручені гроші організатори акції обіцяють передати на потреби армії. Прийматимуть такі книги у десяти рівненських бібліотеках.
Про збір російських книг прес-служба Рівненської міськради оголосила у середу, 20 липня.
«Принесіть російськомовні книжки – допоможіть Збройним Силам України! Легендарна київська книгарня «Сяйво книги», яка тепер КП «Міський магазин», ініціювала збір російськомовних книжок, які відправлять на переробку, а виручені кошти підуть на підтримку Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні міськради.
Книги прийматимуть у таких бібліотеках:
- Центральна дитяча бібліотека, вул. Гагаріна, 67
- Бібліотека №2, вул. Залізнична, 6
- Бібліотека №3, вул. Соборна, 416
- Бібліотека №4, вул. Олексинська, 12-в
- Бібліотека №5, вул. Тиннівська, 63
- Бібліотека №6, вул. Чорновола, 101-е
- Бібліотека №7, вул. Вітебська, 3-б
- Бібліотека №9, вул. Бандери, 9а
- Бібліотека №10, вул. Гагаріна, 67
- Бібліотека у селищі Квасилів, вул. Хмельницького, 2.
Зазначимо, що подібні акції ініціювали і в багатьох інших громадах України. Що ж до Рівненщини, то тут російські книги вже збирають у Острозі та Дубні.
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