У Рівному містян просять здати на макулатуру російськомовні книжки. Виручені гроші організатори акції обіцяють передати на потреби армії. Прийматимуть такі книги у десяти рівненських бібліотеках.

Про збір російських книг прес-служба Рівненської міськради оголосила у середу, 20 липня.

«Принесіть російськомовні книжки – допоможіть Збройним Силам України! Легендарна київська книгарня «Сяйво книги», яка тепер КП «Міський магазин», ініціювала збір російськомовних книжок, які відправлять на переробку, а виручені кошти підуть на підтримку Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні міськради.

Книги прийматимуть у таких бібліотеках:

Центральна дитяча бібліотека, вул. Гагаріна, 67

Бібліотека №2, вул. Залізнична, 6

Бібліотека №3, вул. Соборна, 416

Бібліотека №4, вул. Олексинська, 12-в

Бібліотека №5, вул. Тиннівська, 63

Бібліотека №6, вул. Чорновола, 101-е

Бібліотека №7, вул. Вітебська, 3-б

Бібліотека №9, вул. Бандери, 9а

Бібліотека №10, вул. Гагаріна, 67

Бібліотека у селищі Квасилів, вул. Хмельницького, 2.

Зазначимо, що подібні акції ініціювали і в багатьох інших громадах України. Що ж до Рівненщини, то тут російські книги вже збирають у Острозі та Дубні.