На території області будуть заборонені масові релігійні заходи

У Рівненській області до кінця цього тижня заборонили проведення масових релігійних заходів. Зазначимо, що в цей час віряни УПЦ МП проводять хресну ходу до Почаївської лаври. Раніше подібну заборону прийняла і обласна влада Тернопільщини.

Як повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль, рішення прийняла Рада оборони області у вівторок, 15 серпня.

«Через загрозу державній безпеці підтримали заборону проведення в Рівненській області масових релігійних заходів у вигляді походів і демонстрацій (так звана «хресна хода») з 19 по 25 серпня», – зазначив він.

Нагадаємо, що 11 серпня подібне рішення прийняла й Тернопільська ОВА, заборонивши хресну ходу вірян УПЦ МП до Почаївської лаври. Традиційно віряни проводять її в ці дні серпня, щоб зустріти свято Успіння Божої матері (28 серпня) у Почаєві.

Додамо, що окрім цього, на засіданні Ради оборони Рівненщини затвердили доповнений список об'єктів критичної інфраструктури області, які потребують першочергово захисту від повітряних уражень, а також постановили посилити охорону обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне».

