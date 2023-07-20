Наразі ревізійна комісія рахує точну кількість готівки, що зберігалась у храмі

У Свято-Покровському соборі в Хмельницькому ревізійна комісія виявила майже 2 млн грн. На місце викликали поліцію. У прес-службі поліції Хмельниччини у коментарі ZAXID.NET підтвердили, що 20 липня такий виклик справді надходив, станом на 15:30 на місці працюють правоохоронці, які встановлюють, кому належать гроші.

Зазначимо, що першим про знахідку в соборі повідомив депутат Хмельницької міськради Віталій Підгайчук у четвер, 20 липня.

«В колишньому соборі московського патріархату у сховку знайдено пачки невідомих грошей (комісія нарахувала вже близько 2 млн грн). Їх піп хоче забрати. Громада хоче передати на офіційний рахунок ЗСУ», – написав депутат.

У коментарі «Суспільному» адвокат митрополита Роман Косюк зазначив, що ці гроші є особистими заощадженнями митрополита Антонія за 30 років служби. За його словами, раніше він їх не забирав через «рейдерське захоплення храму й боявся, що його пограбують».

У прес-службі поліції Хмельниччини у коментарі ZAXID.NET зазначили, що на місці працюють поліцейські, які встановлюють, кому належать виявлені гроші.

Додамо, що віряни проголосували за перехід Свято-Покровського кафедрального собору з УПЦ МП до Православної церкви України на початку квітня цього року. Це сталося після того, як священики УПЦ МП вранці цього ж дня під час богослужіння в цьому соборі побили 26-річного військового Артура Ананьєва.

Згодом синод УПЦ МП звільнив 76-річного митрополита Антонія від керування єпархією і призначив митрополитом Макарівським, вікарієм Київської метрополії.