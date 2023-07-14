Здвиженська церква збудована на початку XVIII століття

Господарський суд Хмельницької області зобов'язав релігійну громаду УПЦ МП звільнити старовинну Здвиженську церкву в Кам'янці-Подільському. Її повинні передати у власність заповідника «Кам'янець».

Як повідомила прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики, відповідне рішення прийняв Господарський суд Хмельницької області у четвер, 14 липня.

«Рішенням Господарського суду по справі за позовом Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець" до релігійної організації "Хрестовозвиженська Українська Православна Церква", що належить до УПЦ МП, про звільнення та передачу об'єкта нерухомого майна, позов задоволено. На нашу користь», – йдеться у повідомленні.

Позовними вимогами по справі були зобов'язати релігійну громаду звільнити будівлю Здвиженської церкви у Карвасарах та передати її заповіднику.

Зазначимо, що Здвиженська церква була збудована на початку XVIII століття в Кам'янці-Подільському на місці іншої церкви, що існувала тут в XVII столітті. Церква діяла до 50-х років XX століття, коли совєцька влада переоблаштувала її під кінотеатр. У листопаді 1990 року виконком Кам'янця-Подільського передав церкву в користування релігійній громаді УПЦ МП.

Нагадаємо, раніше Господарський суд зобов'язав УПЦ МП звільнити ще один старовинний храм у Кам'янці-Подільському. Йдеться про Миколаївську церкву, збудовану ще в XIV столітті.