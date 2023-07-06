Миколаївський храм, що на вулиці Миколаївська, 2, у Кам'янці-Подільському

Суд зобов'язав УПЦ МП звільнити територію Миколаївського храму в Кам'янці-Подільському. Це сталось після того, як директор заповідника, якому належить храм, скасував договір користування з релігійною громадою, на підставі якого у церкві проводили богослужіння.

Як йдеться у рішенні Господарського суду, про яку повідомляє видання «ХМ-Інсайд», Миколаївська церква з дзвіницею, площею 97,1 м2, належить заповіднику «Кам'янець». Однак з 1990 року релігійна громада УПЦ МП безплатно користувалась храмом, підписавши типовий договір про користування. 20 лютого цього року гендиректор заповідника надіслав парафії лист про те, що заповідник утримується від продовження дії типового договору. При цьому посилався на рішення РНБО.

Настоятель Олексій Вересюк відмовився передавати заповіднику Миколаївську церкву. Тож заповідник пішов до суду. Крім того, на сесії Кам'янець-Подільської міської ради 4 квітня припинили право користування УПЦ МП земельною ділянкою, на якій розміщена Миколаївська церква.

Суд визнав, що угода про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном є нікчемною. Тож суддя зобов’язав Свято-Миколаївську парафію УПЦ МП звільнити будівлю Миколаївської церкви з дзвіницею та передати її законному власнику. Також стягнув з відповідача 2,6 тис. грн судового збору.

Додамо, що рішення ще не набрало законної сили, релігійна громада може подати апеляцію.

Зазначимо, що Миколаївська церква була побудована ще в XIV столітті вірменською громадою. 600-річчя храму святкували в 1996 році. Біля церкви також зведена 19-метрова дзвіниця та мури.