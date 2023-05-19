Будівля матиме чотири поверхи та ще один цокольний, в якому облаштують бомбосховище

Рівненська обласна адміністрація опублікувала візуалізацію нового корпусу Клеванського госпіталю ветеранів війни. Планується, що будівля матиме чотири поверхи та сучасне бомбосховище. Наразі адміністрація шукає донорів, які допоможуть профінансувати будівництво.

Візуалізацію оприлюднив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль у п'ятницю, 19 травня. За його словами, площа нового корпусу становитиме більше 10 тис. м2. Будівля матиме чотири поверхи та цокольний, який обладнають під сучасне бомбосховище.

У корпусі планують відкрити приймально-діагностичне відділення, а також відділення лікування захворювань та наслідків черепно-мозкових і спінальних травм. За планом, там будуть і великі реабілітаційні зали, де пацієнтам допомагатимуть відновлюватись після важких травм.

«Ескізний проект нового корпусу уже готовий. Будівництво дороговартісне, тому наразі шукаємо партнерів. Уже зголосилися допомогти нам як міністерства України, так і наші польські, литовські, американські друзі, різноманітні благодійні організації та міжнародні фонди», – зазначив Віталій Коваль.

Нагадаємо, раніше у Клеванському госпіталі відкрили Центр реабілітації для пацієнтів зі спінальними травмами. Тут лікують українських захисників, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом.