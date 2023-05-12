Хірурги борються за порятунок ноги захисника

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона упродовж 10 годин рятували ногу 28-річному Богдану з Рівного, який захищав Україну під Мар’їнкою і 5 квітня наступив на притипіхотну міну. Боєць отримав дуже важкі травми, втратив праву ногу, а ліву лікарі намагаються йому врятувати.

Богдан переніс багато операцій, зараз навіть не може точно сказати скільки, адже після вибуху все його тіло було посічене осколками. Спершу його рятували лікарі в Кураховому, Покровську, згодом – у Дніпрі і Вінниці, а 15 квітня він прибув до Львова.

«У бійця було мінно-вибухове поранення, яке призвело до травматичної ампутації правої ноги і масивного дефекту м’яких тканин лівої ноги з оголоненням кістки та багатоуламковим переломом велико- та малогомілкових кісток. Іншими словами, у Богдана вирвало величезний шматок м’яких тканин, через те оголилася кістка, яка до того ж мала складні переломи», – каже завідувач першого хірургічного відділення лікарні Гнат Герич.

За словами хірурга, раніше такі травми були показами для ампутації. Утім, лікарі намагаються врятувати ногу захиснику.

«Для бійця дуже важливо врятувати ногу для майбутнього протезування. Маючи одну свою кінцівку, він впевненіше почуватиметься з протезом, зможе більш функціонально жити», – каже хірург.

Операція з порятунку ноги бійцю тривала 10 годин, під час якої хірурги використали метод мікрохірургічної трансплантації м’яких тканин, який при схожих пораненнях показав хороші результати і врятував кінцівки захисникам. Зі спини пацієнта хірруги взяли клапоть м’яких тканин разом з дрібними судинами (розміром до 1 мм) і пересадили його на відкриту ділянку ноги, а дрібні судини під мікроскопом зшили з судинами ноги для кровопостачання пересадженого м’яза. Тобто, закрили оголену ділянку кістки, а саму кісту, аби загоїлися переломи, зафіксували за допомогою апарата зовнішньої фіксації.

Найбільше часу під час операції пішло на підготовку (очистку) рани до пересадки і накладання мікрохірургічних анастомозів (швів).

Попереду на бійця чекає непросте лікування. У пацієнтів з такими пораненнями можуть виникнути віддалені ускладнення – різноманітні інфекції. Через війну рани часто інфікуються інфекціями, які є нечутливими до жодного антибіотика. Утім, і лікарі, і Богдан налаштовані оптимістично.