Щоби врятувати руку військовослужбовцеві, залучили три бригади лікарів

У Волинській обласній лікарні за раз провели три операції військовому. В чоловіка було вогнепальне поранення руки, через яке утворились тромби, які могли спричинити відмирання кінцівки. Відтак перша команда медиків відновила прохідність судини, наступна вправила вогнепальне поранення кістки, а пластичні хірурги закрили та зашили рану.

Як повідомив речник лікарні Андрій Гнатюк, 52-річний військовий родом з Івано-Франківщини. У Збройні сили він був мобілізований в лютому минулого року. Поранення обох рук він отримав під час обстрілів біля Мар'їнки. Одне з поранень було наскрізним та дало ускладнення: у судині утворились згустки крові.

Щоби врятувати руку, залучили три бригади лікарів. Під час першої операції судинний хірург відновив повноцінний кровотік у судині. «Якщо тромб не видалити, порушується кровотік. Найгірше, що може статись, це гостра ішемія руки і вона, просто кажучи, почне відмирати», – пояснив судинний хірург Степан Курач.

Після відновлення прохідності судини травматологи почали працювати над вправленням вогнепального поранення. Вже під час останнього етапу пластичні хірурги повністю зашили і закрили рану. Відомо, що наразі прооперований військовий почувається добре.