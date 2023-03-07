У Рівному патрульні поліцейські врятували чоловіка, який хотів стрибнути з мосту на колії. Самогубця правоохоронці помітили під час нічного чергування. За декілька секунд вони витягнули чоловіка на тротуар та викликали медиків. Відомо, що чоловіка ушпиталили.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, інцидент стався вночі. Патрульні Сергій Семенюк й Альона Федорчук, які їхали вулицею Соборною у Рівному, помітили за поручнями мосту чоловіка, що збирався стрибнути вниз.

«Чоловік збирався зістрибнути на колії, якими рухався потяг. Не гаючи ні секунди, поліцейські вибігли з автомобіля і кинулись до чоловіка, схопили його та перетягнули через поручні у безпечне місце», – йдеться у повідомленні.

Також прес-служба опублікувала відео з нагрудної камери Сергія Семенюка. На записі чутно, що першою самогубця помітила його напарниця. Після цього обоє правоохоронців одразу вибігли зі службового авто і витягнули чоловіка на тротуар.

Врятованого чоловіка передали медикам. Наразі його госпіталізували, у якому він стані – поки невідомо.