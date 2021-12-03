Підозрюваний запевнив суд, що виконує усі умови і що немає жодних ризиків для слідства

Колишній працівник Рівненської обласної прокуратури 38-річний Іван Скобух, який у нетверезому стані збив на смерть скутеристку, пообіцяв її чоловікові забезпечити житлом їхню доньку. Ця обставина стала вирішальною у питанні, чи повертати підозрюваного знову у СІЗО, адже висновки експертизи підтвердили, що він був у нетверезому стані. Колишні колеги з прокуратури наполягали на подальшому перебуванні Івана Скобуха під вартою через те, що він має зв’язки і може впливати на слідство.

Про обіцянку Івана Скобуха переписати одну з його квартир на доньку загиблої у ДТП скутеристки на суді 2 грудня повідомив чоловік загиблої Ігор Генько. Як повідомляє «Рівне 1», цього дня суд мав вирішувати, чи повертати підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП у СІЗО. Слідчі отримали результати експертизи, яка підтвердила, що у крові водія у момент скоєння ДТП було 0,8 проміле алкоголю.

Нагадаємо, близько опівночі 8 вересня на дорозі біля села Немовичі Сарненського району Скобух, перебуваючи на кермом автомобіля Nissan Rogue, збив 35-річну скутеристку, яка їхала у попутному напрямку. Жінка загинула на місці. Водій позашляховика намагався втекти з місця ДТП і не реагував на вимоги патрульних, які стали свідками події, зупинитися. Скобух навіть вимкнув фари у своєму авто.

Його усе ж затримали. Родичі загиблої стверджували, що водій був нетверезий, але він відмовився проходити обстеження на стан сп’яніння. Суд постановив помістити екс-прокурора на 2 місяці у СІЗО без права внесення застави, а в листопаді пом’якшив міру запобіжного заходу і випустив Скобуха з ізолятора під цілодобовий домашній арешт.

Другого грудня суд розглянув результати експертизи. Та оскільки підозрюваний Скобух пішов на угоду з чоловіком збитої жінки і пообіцяв їхній доньці житло, суд погодився залишити підозрюваного під домашнім арештом. Сам Іван Скобух запевнив суд, що немає жодних ризиків для слідства і що він виконує усі умови перебування під домашнім арештом. Він визнає, що скоїв ДТП через порушення правил дорожнього руху. Покарання за таке порушення передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Іван Скобух працював у Рівненській областій прокуратурі до серпня 2020, після звільнення працював адвокатом.