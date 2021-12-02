На цій ділянці траси з початку 2021 загинули троє пішоходів

Після загибелі 21-річної Софії Поліщук на трасі біля села Корнин Рівненської області, яка вважається аварійно небезпечною ділянкою, у години-пік чергуватиме екіпаж патрульної поліції. Цей захід уведено тимчасово. Загалом же спеціально створена комісія вирішила вдосконалити схему організації дорожнього руху на цій ділянці, аби убезпечити пішоходів від ДТП.

Спеціальну робочу групу для вдосконалення руху на перехресті траси поблизу Рівного створено на Рівненщині після ДТП, у якій загинула 21-річна колишня медсестра Рівненської міської лікарні Софія Поліщук. Дівчина стала третьою загиблою на цій ділянці дороги від початку 2021 року. Загалом за цей період часу тут сталося 14 ДТП, тому вона вважається аварійно небезпечною, особливо для пішоходів.

Першого грудня на місце аварії виїздила спеціально створена комісія з представників місцевої влади, служби автомобільних доріг у Рівненській області, поліції та патрульних. На цьому відрізку дороги знаходиться нерегульований освітлений пішохідний перехід, встановлено миготливий жовтий світлофор, а віднедавна тут запрацювала камера відеофіксації порушень ПДР.

Як повідомляє Рівненська облдержадміністрація, комісія вирішила запровадити на аварійному перехресті нову схему дорожнього руху. А саме, змінити режим роботи камери відеофіксації й обмежити швидкість з 70 до 50 км на годину; у години найбільш жвавого руху на перехресті тимчасово чергуватиме екіпаж патрульних; місцева громада встановить на пішохідному переході додаткове освітлення.

Комісія також вважає за доцільне встановити світлофори для регулювання руху на перехресті загалом.